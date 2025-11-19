Lostopf 3: Diese Hammer-Gegner warten bei der WM

Österreich bekommt wohl zwei echte Kracher zugelost.

Seit gestern ist es fix: Marco Arnautovic, David Alaba & Co. fahren zur Weltmeisterschaft nach Nordamerika. Unsere Stars haben sich in Gruppe H der UEFA-Qualifikation durchgesetzt und sind erstmals seit 28 Jahren wieder bei einer Endrunde dabei.

ÖFB-Team im Topf 3

Am 5. Dezember werden in Washington dann die Gruppen ausgelost. Durch das Remis gegen Bosnien fiel das ÖFB-Team in den dritten Lostopf und bekommt es damit wohl mit zwei absoluten Krachern zu tun. Eine Horror-Gruppe wäre etwa mit Argentinien, Kroatien und Ghana. Möglich wäre allerdings auch eine Konstellation mit Kanada, dem Iran und Haiti. Für Hochspannung ist jedenfalls garantiert. Bei der WM reicht ähnlich wie bei der EM womöglich auch ein dritter Gruppenplatz zum Aufstieg in die Ko..-Phase.

Wenn man kein Team aus den UEFA-Play-offs zugelost bekommt, kennt man dann bereits alle Gegner und die Vorbereitungen starten. Ende März gibt es dann die nächste Länderspielpause, die man für die WM-Vorbereitung nutzen kann. Es wird das letzte Mal vor Saisonende sein, dass sich unsere WM-Helden zusammenfinden.

Spätestens nach dem Champions-League-Finale am 31. Mai werden alle Teamspieler das WM-Quartier beziehen. Dort wird es noch weitere Vorbereitungsspiele auf die Endrunde ab 11. Juni geben. Ob man sich zuerst in Österreich oder direkt in Amerika trifft, ist noch nicht bekannt. Dort will man aber auf jeden Fall der Welt zeigen, dass Fußball-Österreich wieder zu den besten Ländern zählt.