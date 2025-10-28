Enthüllt! Mross-Ex Anna-Carina Woitschack & Lombardi waren ein Paar

Das bewegte Liebesleben der Mross-Ex hält die eine oder andere Überraschung parat. Jetzt feiert sie ihren 33. Geburtstag mit ihrem österreichischen Freund Daniel Böhm.

Anna-Carina Woitschack ist aus der Schlagerwelt nicht wegzudenken. Seit Jahren begeistert sie auf der Bühne mit ihrer Stimme und ihrem Lächeln. Hinter der strahlenden Fassade verbirgt sich jedoch eine Frau, die in Liebe und Leben viel erlebt hat. Anlässlich ihres 33. Geburtstags wirft BUNTE.de einen Blick auf die Männer, die ihr Herz bewegt haben.

Ihre erste große Bekanntheit erlangt Anna-Carina 2011 durch die Teilnahme bei „Deutschland sucht den Superstar“. Während Pietro Lombardi die Staffel gewinnt, verliebt sich die damals 18-Jährige in dessen Bruder Marco. Drei Jahre lang halten die beiden zusammen, doch aus der großen Liebe wird ein Konflikt. Anschuldigungen und Eifersucht belasten die Beziehung, die letztlich an zu viel Druck und fehlendem Vertrauen scheitert.





2016 lernte Woitschack dann Stefan Mross kennen. Aus einer zunächst beruflichen Begegnung entwickelt sich rasch eine romantische Verbindung. Die Verlobung und Hochzeit finden live im Fernsehen statt: 2020 sagen Anna-Carina und Stefan „Ja“ vor Millionen Zuschauern. Doch hinter der Kulisse bröckelt die Harmonie, Spannungen und Missverständnisse nehmen zu. 2022 endet die Ehe, und kurze Zeit später beginnt Stefan eine Beziehung mit Eva Luginger, einer engen Freundin von Anna-Carina. Für Fans ein Schock, für die Sängerin ein Wendepunkt.

Glück in Österreich

Seit drei Jahren ist Woitschack mit dem Österreicher Daniel Böhm glücklich. Kurz nach der Trennung von Stefan Mross zeigte sie sich erstmals mit ihm bei einem Society-Event. "Mein Herz ist wild am Pochen und ich bin sehr glücklich. Ich habe eine tolle Beziehung. Es könnte alles nicht besser laufen", sagte sie zu t-online.de.