Udo Jürgens (†80): Sohn John gibt Einblick in sein Privatleben

John Jürgens gewährt seltene Einblicke in seinen Familienalltag – und zeigt dabei, wie sehr seine Welt von Bodenständigkeit, Zusammenhalt und ganz viel Musik geprägt ist.

Im Hause Jürgens dreht sich längst nicht alles um Rampenlicht und große Bühnen – im Gegenteil. Während viele Promi-Kinder früh den Sprung ins Showgeschäft wagen, geht der Nachwuchs von John Jürgens bewusst einen anderen Weg. Bildung habe Vorrang, erzählt der Sohn von Udo Jürgens. Seine älteste Tochter habe „jetzt erfolgreich ihr erstes Staatsexamen beendet und arbeitet gerade am zweiten“. Das erfülle die Familie mit deutlich mehr Stolz „als irgendwo im Show-Business irgendwas zu versuchen“. Denn: „Unsere Kids ticken so, die wollen erstmal ein Fundament bauen und dann schauen wir mal weiter.“

Trotzdem ist Musik im Familienalltag allgegenwärtig. Jürgens beschreibt ein Zuhause, in dem Klavierklänge fast selbstverständlich dazugehören. Seine drei Kinder seien ausgesprochen talentiert, und sobald sie durch die Tür kommen, gehe der erste Weg oft direkt zum Instrument – ganz ohne Ermutigung von außen. „Klar gab's auch mal Zeiten, wo man pushen musste, aber inzwischen ist es so, dass sie von alleine dran gehen. Dann bist du in der Küche und kochst und im Wohnzimmer spielt eins der Kinder Klavier und versucht sich an Elton Johns 'Your Song' (…) Ja, da ist man dann stolz.“





Große Liebe

Seit bald drei Jahrzehnten an seiner Seite: Ehefrau Hayah, die Mutter seiner Kinder. Jürgens und seine große Liebe haben 1998 geheiratet – und die Beziehung hält sich seitdem bemerkenswert frei von Schlagzeilen. Ihr Erfolgsgeheimnis? Durchbeißen statt davonlaufen. Schwierigkeiten würden sie gemeinsam angehen, erzählt Jürgens. Oder, wie er es selbst formuliert: „Als Paar ist es wichtig, den nächsten Schritt zu gehen – und nicht bei der erstbesten Gelegenheit aufzugeben, sich ablenken zu lassen.“