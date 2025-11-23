Überraschende Details rund um Taylor Swift-Hochzeit

Taylor Swift und Travis Kelce wollen ihr millionenschweres Anwesen in Rhode Island in einen gigantischen Hochzeitspalast verwandeln. Jetzt kommen erste Details ans Licht!

Pop-Superstar Taylor Swift und NFL-Star Travis Kelce planen, ihr 32-Millionen-Dollar-Anwesen „Holiday House“ im Watch-Hill-Viertel von Westerly (US-Bundesstaat Rhode Island) in eine gigantische Hochzeitslocation zu verwandeln.

1,2 Millionen Dollar für Vorbereitungen

Wie Insider der „US Sun“ berichten, lässt Swift für ihr luxuriöses Ja-Wort einen komplett neuen Garten anlegen. Kostenpunkt: 1,2 Millionen Dollar. Allein 750.000 Dollar sollen für Blumen, Sträucher und florale Gestecke ausgegeben werden. Gärtner, Experten und Sicherheitsleute sollen bereits im Geheimeinsatz sein.

Ursprünglich wollte das Paar in Italien heiraten, hat sich nun aber für das eigene Anwesen entschieden – mit Blumen, Blumen und noch mehr Blumen. Schon Monate vor der Hochzeit sollen rote Rosen, Orchideen, Hortensien und Pfingstrosen gepflanzt werden, um ein gigantisches Meer aus Blüten zu schaffen und eine einzigartige Kulisse zu bieten. Der Insider sagt: „Taylor will überall üppige Pflanzen, von Weiß über Rosa bis Violett. Ein Meer aus Blumen – es ist ihr Kindheitstraum!“

Taylor Swift und Travis Kelce © Instagram

© Getty

Großer Promi-Anlauf

Alle Freundinnen sollen Sträuße roter Eternity-Rosen bekommen – eine Idee, die offenbar von Travis stammt. Er schenkte ihr im vergangenen Jahr zum Valentinstag 250 dieser speziell behandelten, bis zu drei Jahre haltbaren Rosen. Auch die Brautjungfern sollen bereits feststehen: Schauspielerin Selena Gomez und Topmodel Gigi Hadid. Gomez, die kürzlich Musikproduzent Benny Blanco geheiratet hat, gilt außerdem als eine der wichtigsten Beraterinnen für den großen Tag.

"Taylor will schnell Kinder"

Laut US-Medien sind mehrere Junggesellinnen-Abschiede an einigen von Swifts Lieblingsorten geplant – darunter New York, Nashville, die Bahamas und Italien. Die gut informierte Quelle schwärmt: „Taylor ist absolut begeistert von der Liebe, dem Zusammenhalt und der Hingabe ihrer Freunde, die ihr dabei helfen, das schönste Hochzeitswochenende ihres Lebens zu gestalten.“ Ein offizielles Datum gibt es noch nicht, doch der Insider verrät: „Sie heiraten nächsten Sommer – Taylor will unbedingt schnell Kinder.“