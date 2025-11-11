Alles zu oe24VIP
Taylor Swift und Travis Kelce 
Neue Details

Taylor Swift heiratet Travis Kelce – und DIESE Superstars sind ihre Brautjungfern!

11.11.25, 13:35
Die Promi-Hochzeit des kommenden Jahres nimmt Form an: Taylor Swift und Travis Kelce wollen sich 2025 das Jawort geben – und natürlich wird es ein Ereignis, das Millionen "Swifties" weltweit mitfiebern lässt. Nun wurde bekannt, welche Superstars an Taylors Seite als Brautjungfern stehen sollen.

Wie die US-Ausgabe der "Sun" berichtet, hat Taylor Swift ihre beiden engsten Freundinnen Selena Gomez und Gigi Hadid zu Brautjungfern ernannt. Gigi soll während eines gemeinsamen Dinners in New York am Montag offiziell gefragt worden sein – überrascht, aber überglücklich, diese Ehre zu erhalten. Auch Selena Gomez, die im September Produzent Benny Blanco heiratete, steht Taylor in der Planungsphase zur Seite.

Taylor Swift heiratet Travis Kelce – und DIESE Superstars sind ihre Brautjungfern!
Taylor Swift heiratet Travis Kelce – und DIESE Superstars sind ihre Brautjungfern!
Details zu Ort und Zeitpunkt stehen noch nicht fest. Laut "Page Six" könnte die Feier auf Taylors 15-Millionen-Euro-Anwesen in Rhode Island stattfinden – ein Ort, der absolute Privatsphäre garantiert. Die Sängerin soll großen Wert darauf legen, dass ihre Hochzeit ein unvergessliches Erlebnis für alle Gäste wird. Geplant sind mehrtägige Feierlichkeiten mit Partys, Ausflügen und gemeinsamen Unternehmungen.

Mehr lesen:

Sicherheit als oberste Priorität

Nach wiederholten Zwischenfällen mit Stalkern hat das Paar seine Sicherheitsmaßnahmen deutlich verstärkt. Die jährlichen Kosten für Personenschutz stiegen demnach von 5,3 auf rund 7 Millionen Euro.

Ein weiterer Name, der immer wieder fällt, ist Blake Lively. Die Schauspielerin ist seit über zehn Jahren eng mit Taylor befreundet – Swift ist sogar Patentante ihrer vier Kinder mit Ryan Reynolds. Ob Blake ebenfalls Brautjungfer wird, ist allerdings unklar.

Taylor Swift heiratet Travis Kelce – und DIESE Superstars sind ihre Brautjungfern!
Möglicherweise spielt der laufende "It Ends With Us"-Skandal eine Rolle: Lively wirft Regisseur Justin Baldoni und der Produktionsfirma Wayfarer Studios sexuelle Belästigung und Vergeltungsmaßnahmen vor. In dem Verfahren wurde auch Taylors Name erwähnt, sie selbst äußerte sich jedoch bislang nicht dazu.

Freude steht im Vordergrund

Xenna singt Taylor Swift

Xenna singt Taylor Swift

Unabhängig von den Schlagzeilen steht für Taylor Swift eines fest: Der große Tag soll Spaß, Liebe und Freundschaft zelebrieren. Sie möchte eine Hochzeit, die ihre Persönlichkeit widerspiegelt – unkonventionell, herzlich und mit einer klaren Botschaft: "Love Story" wird Realität.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

