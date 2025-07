Ballermann-Skandal? Cathy Hummels über Sex & Suff im Bierkönig!

Die Influencerin weilt gerade auf Mallorca und lässt sich hier, wie sie sagt, von Calvin Kleinen "entjungfern".

Vom TV-Studio direkt auf die Partybühne: Moderatorin Cathy Hummels (37) wagt sich zum allerersten Mal ins Epizentrum des deutschen Partytourismus – den Ballermann. Und das nicht als stille Beobachterin, sondern als Teil der Show. Gemeinsam mit Reality-Star Calvin Kleinen (33) will sie am heutigen Donnerstagabend ab 21 Uhr im legendären Bierkönig auftreten – und das Ganze wird für ihre neue „taff“-Rubrik „Cathys erstes Mal“ von ProSieben begleitet.

„Yes, richtig gehört! Am Donnerstag heißt es für mich: ab in den Bierkönig – mein erstes Mal am Ballermann!“, schreibt Hummels begeistert auf Instagram. Für sie wird es ein Debüt mit Ansage – laut, bunt, selbstironisch.

„Wenn mich jemand entjungfern darf, dann du“

In einem augenzwinkernden Instagram-Clip sieht man Hummels bei einem FaceTime-Call mit Calvin Kleinen – bekannt aus Formaten wie „Ex on the Beach“ oder „Kampf der Realitystars“, wo Hummels bereits als Moderatorin auf ihn traf. Als sie gesteht, noch nie auf Mallorca am Ballermann gewesen zu sein, lädt er sie spontan zu seinem Auftritt ein. Hummels' Antwort? Mit einem frechen Lächeln: „Wenn mich jemand entjungfern darf, dann du.“

Im weiteren Verlauf des Videos üben die beiden gemeinsam Kleinens Song „Ex on the Beach“ – inklusive der berüchtigten Zeile: „Früher wurde ich rot, heute werde ich blau.“ Hummels singt tapfer mit und kommentiert ironisch: „Das sind ja hochintellektuelle Texte, stelle ich fest.“





Zwischen Sonnenuntergang und Schlagermodus

Bereits am Mittwochabend landete Cathy Hummels auf Mallorca – nach einer offenbar turbulenten Anreise. In ihren Instagram-Stories zeigt sie sich bei einem Spaziergang am Meer, später beim Bummeln durch El Arenal. Das jüngste Bild: Cathy mit Laptop und Kaffee auf der Hotelterrasse – „mein heutiges Büro“, schreibt sie dazu.

Ob sie am Abend tatsächlich mit Calvin Kleinen gemeinsam auf die Bierkönig-Bühne darf, bleibt noch spannend – denn offiziell angekündigt wird bislang nur der Reality-Star. Doch Cathy wäre nicht Cathy, wenn sie sich davon bremsen ließe.