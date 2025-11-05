"Das schaut nicht gesund aus, lass dich behandeln!": Cathy Hummels schockt mit Mager-Fotos

Die deutsche Moderatorin sorgt mit neuen Aufnahmen für Entsetzen unter ihren Fans.

Moderatorin Cathy Hummels steht immer wieder mal in der Kritik. Sie sorgt mit ihren Social-Media-Postings oft für geteilte Meinungen.

Oft in der Kritik

Hummels hat treue Fans, die in jeder Lebenslage zu ihrem Idol stehen. Doch andere User zerpflücken ihre Inhalte gerne. Ob Kochtipp oder Bild mit Söhnchen Ludwig. Immer wieder gibt es anscheinend Dinge an ihr zu bemängeln.

Sehr schlank

Die Ex-Frau von Fußballer Mats Hummels sorgt nun mit einigen neuen Fotos für Aufsehen. Darauf ist die 37-Jährige im Bikini zu sehen, an einem Strand in Miami. Sie ist sehr schlank, Muskeln an Bauch und Armen sind deutlich zu sehen. Cathy war in der Vergangenheit immer sehr sportlich, erklärte auch mehrfach, Bewegung für ihre psychische Gesundheit zu brauchen. Doch viele finden, Cathy sei nun zu dünn, machen sich Sorgen.

Das sind die Kommentare im Netz

Essstörungen sind keine "Disziplin" oder "Lifestyle" sondern Erkrankungen mit eine der geringsten Krankheitseinsicht.

Du kannst deinen Weg gehen, aber bitte vergiss nicht: Wenn extreme Schlankheit als „Disziplin“ verkauft wird, kann das junge Menschen gefährden — Vorbildsein bedeutet auch, Verantwortung für den Einfluss zu übernehmen, nicht nur für das Bild.

Make Essstörung great again. Man macht sich langsam echt Sorgen, liebe Cathy

Dein Körper ist der Beleg für deinen starken Willen, Ziele zu erreichen?? Bitte überdenke deine Ziele!!!

Ich finde es auch bedenklich, wenn junge Mädels das sehen und das für ein Ideal halten. Sicherlich soll sie jeder für sie selbst entscheiden aber man muss ja ganz kalt drauf hinweisen, dass das kein ideal ist.

Du bist nicht schlank und trainiert sondern hast eine Essstörung. Das kann man mal klar so benennen und muss es nicht schön reden. Aber vielleicht ist Amerika dann an dieser Stelle für dich dann doch perfekt.

Das sagt sie zu den Bildern

Cathy selbst wiederum betont: "Ja ich bin schlank und trainiert. Ja ich liebe Sport. Ja ich brauche meine Work Out Routine um in meinem Kopf Struktur zu haben, denn sie gibt mir halt. Pilates & Reformer sind mein Hobby. Ja, durch Stress (privatem) werden meine Hosen zu groß statt zu klein. Ist bei jedem anders." Sie sei zufrieden mit ihrem Körper, finde ihn aber nicht perfekt.