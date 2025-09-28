Oliver Pocher: "Ich gebe jeder traurigen Ex-Frau eine neue Heimat"

Oliver Pocher feiert die 100. Folge seines Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt" mit Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden – ein Rückblick auf Trennung, Neuanfang und Comedy-Erfolg

Comedian Oliver Pocher erreicht mit der 100. Folge seines Podcasts einen Meilenstein. "Die Pochers! Frisch recycelt" startete im November 2023 und entstand nach der Trennung Pochers von Amira. Pocher erklärte gegenüber der "Bild"-Zeitung: "Mir war klar, dass die Zeit mit Amira endlich ist." Er findet, dass Paare, die sich trennen und nicht darüber sprechen, "seltsam" sind. Für einen Pärchen-Podcast müsse man im Moment der Trennung auch den Mut haben, weiterzumachen.

Nach der Ehe ist nun auch die erfolgreiche Zusammenarbeit von Amira und Oliver Pocher gescheitert. © Getty Images

Ursprung und Entscheidung

Der Bruch mit Amira wurde verstärkt durch Gerüchte über deren Nähe zu Motivationstrainer Biyon Kattilathu. Pocher: "Dadurch hat sich die Situation so schnell verändert, dass ich gesagt habe: Okay, jetzt haben Amira und ich keine gemeinsame Basis mehr." Themen für den Podcast mit Amira seien nicht mehr passend gewesen, ein gemeinsamer Nenner fehlte.

© Getty

Ein bestehender Vertrag mit Podimo über rund 20 Folgen erforderte eine schnelle Entscheidung. Pocher betont: "Ich musste mich innerhalb von 24 Stunden entscheiden, wie es weitergeht (...) Und Sandy hatte schon einen anderen Podcast über 40 Folgen gemacht. Da wusste ich, dass sie auf jeden Fall zuverlässig ist." Die Idee, den Podcast mit einer Ex-Partnerin zu starten, fand er gut.

Zukunft des Podcasts

Pocher plant, die Erfolgsgeschichte fortzuschreiben: "Es gibt noch genug Themen, mit denen sich die Hörer identifizieren können. Von meiner Seite sollte der Anspruch sein, dass ich mehr Folgen mit Sandy mache als mit Amira. Die 200 sollten wir knacken. Solange es uns noch Spaß macht und die Leute das auch noch hören wollen, machen wir weiter."

Oliver Pocher und Cathy Hummels © wildbild

In jüngster Zeit wurde Pocher häufig mit Cathy Hummels auf Veranstaltungen gesehen. Auf die Frage, ob er sich einen Podcast mit ihr vorstellen könne, antwortet er humorvoll: "Sie dürfen sehr gerne alle zu mir kommen. Ich gebe jeder traurigen Ex-Frau eine neue Heimat."