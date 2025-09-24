Pleite-Schock für Cathy Hummels: Getränke-Start-up ist insolvent

Cathy Hummels’ Getränke-Start-up Hye ist insolvent. Trotz Warsteiner-Beteiligung und Vertrieb über große Supermärkte musste die Firma Insolvenz anmelden.

Cathy Hummels (35) hat einen Rückschlag erlebt: Ihr Getränke-Start-up Hye ist insolvent. Nur wenige Tage nach ihrem Auftritt beim Oktoberfest wurde bekannt, dass das Unternehmen Insolvenz anmelden musste.

Prominente Unterstützung reichte nicht

Hummels hatte Hye 2021 gemeinsam mit dem früheren Little-Lunch-Finanzchef Andre Klan gegründet. Das Ziel: funktionale Getränke mit Vitaminen und Supplements. Die Produkte waren bei großen Handelsketten wie Edeka, Rewe und Globus erhältlich.

Ende 2022 stieg die Brauerei Warsteiner mit 29 Prozent ein und wollte mit Hye vom boomenden Markt für funktionale Drinks profitieren. Doch trotz des prominenten Investors ging das Konzept nicht auf.

© Getty Images

Probleme seit 2023

Bereits 2023 geriet Hye in Schwierigkeiten: Die Verbraucherorganisation Foodwatch mahnte das Unternehmen wegen unzulässiger Gesundheitsversprechen ab. Hye gab daraufhin eine Unterlassungserklärung ab.

Der deutschen "Bild" sagte Hummels: "„Ich besitze eine Firmenbeteiligung, aber die ist leider nichts wert, ohne Umsatz. Vor einigen Jahren habe ich in das Augsburger Start-up Hye investiert. Leider muss ich sagen, dass die Zusammenarbeit nur zu Beginn rosig war. Am Ende habe ich keine Einblicke mehr in die Finanzen bekommen oder sonstiges. Die Zahlungen an mich stehen auch noch aus. Aber die Erwartungen gehen gegen null, da ich seit Monaten hingehalten werde.“