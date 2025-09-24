Bier auf Ex! Security schleift Wiesn-Gast aus dem Zelt

Ein Besucher wollte am ersten Tag des Oktoberfests im Hofbräu-Festzelt seine Maß auf Ex trinken – doch Security-Mitarbeiter beendeten die Aktion, wie ein virales Video zeigt.

Das Video zeigt, wie sich ein Mann auf einen Tisch stellt, umringt von johlenden Gästen. Er setzt an, die Maß in einem Zug zu leeren. Noch bevor der Krug leer ist, greift die Security ein: Ein Mitarbeiter nimmt ihn an der Hand und führt ihn ohne Diskussion aus dem Zelt. Auf dem Weg hinaus verabschiedet er sich mit einer grüßenden Geste in die Menge.

Maß-Exen als Wiesn-Unart

Das Trinken auf Ex hat auf dem Oktoberfest zwar Tradition, ist aber unerwünscht. Die Wirte sehen darin eine Unsitte, die exzessiven Alkoholkonsum fördert. Deshalb gilt in den Zelten ein klares Verbot – wer sich nicht daran hält, muss mit Konsequenzen rechnen.

Nicht der erste Vorfall

Schon 2018 hatte sich Schottenhamel-Wirt Michael F. Schottenhamel im Gespräch mit der SZ über die Praxis beschwert: „Es ist nicht tot zu kriegen.“ Auch Moderatorin Cathy Hummels erzählte unlängst, dass sie als 18-Jährige zur Wiesn einmal die Herausforderung annahm, eine Maß auf Ex zu trinken.