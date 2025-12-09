Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltpolitik
selenskyj
© Getty Images

Nach Trump-Kritik

Paukenschlag: Selenskyj ist "bereit" für Neuwahlen

09.12.25, 20:30
Teilen

Nach scharfer Kritik seitens US-Präsident Donald Trump reagiert nun Selenskyj. Am Dienstagabend teilte der ukrainische Präsident mit, er sei "bereit" für Wahlen. 

US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag in einem Interview mit der US-Plattform "Politico" scharfe Kritik an den Europäern und an der Ukraine geübt: "Sie reden zu viel (...), erzielen aber nichts", sagte er zu den Verhandlungen über eine Waffenruhe. Er drängte Selenskyj, dem US-Plan zuzustimmen, denn er verliere den Krieg. Trump warf dem ukrainischen Präsidenten erneut vor, seinen "Friedensplan" überhaupt nicht gelesen zu haben.

"Keine Demokratie mehr"

Der US-Präsident drängte die Ukraine zudem zu Neuwahlen, denn das Land komme "an einen Punkt, an dem es keine Demokratie mehr" sei. Die ukrainische Verfassung erlaubt allerdings keine Wahlen zu Kriegszeiten.

Am Dienstagabend antwortete der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf Trumps Kritik und teilte mit, er sei "bereit" für Wahlen - innerhalb der nächsten 60 bis 90 Tage sollen demnach Wahlen stattfinden. Wegen des Kriegsrechts hatten dort keine Wahlen stattgefunden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden