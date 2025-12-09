Paukenschlag: Selenskyj ist "bereit" für Neuwahlen

Nach scharfer Kritik seitens US-Präsident Donald Trump reagiert nun Selenskyj. Am Dienstagabend teilte der ukrainische Präsident mit, er sei "bereit" für Wahlen.

US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag in einem Interview mit der US-Plattform "Politico" scharfe Kritik an den Europäern und an der Ukraine geübt: "Sie reden zu viel (...), erzielen aber nichts", sagte er zu den Verhandlungen über eine Waffenruhe. Er drängte Selenskyj, dem US-Plan zuzustimmen, denn er verliere den Krieg. Trump warf dem ukrainischen Präsidenten erneut vor, seinen "Friedensplan" überhaupt nicht gelesen zu haben.

"Keine Demokratie mehr"

Der US-Präsident drängte die Ukraine zudem zu Neuwahlen, denn das Land komme "an einen Punkt, an dem es keine Demokratie mehr" sei. Die ukrainische Verfassung erlaubt allerdings keine Wahlen zu Kriegszeiten.

Am Dienstagabend antwortete der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf Trumps Kritik und teilte mit, er sei "bereit" für Wahlen - innerhalb der nächsten 60 bis 90 Tage sollen demnach Wahlen stattfinden. Wegen des Kriegsrechts hatten dort keine Wahlen stattgefunden.