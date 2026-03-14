Nobelpreis-Attacke auf Trump: "Handgranate geworfen"

Der Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph E. Stiglitz hat US-Präsident Donald Trump wegen dessen Wirtschafts- und Handelspolitik scharf kritisiert.

"Der US-Präsident hat eine Handgranate auf die US-Wirtschaft und die Weltwirtschaft als Ganzes geworfen", sagte Stiglitz dem "Handelsblatt" laut Vorabmeldung vom Samstag. Trump zerstöre dabei "das internationale Recht ebenso wie das amerikanische".

Die Zollpolitik des Präsidenten bezeichnete Stiglitz als "selbstschädigend". Die politische Unsicherheit halte Unternehmen von Investitionen ab, während Verbraucher zunehmend verunsichert seien.

Auch der Krieg im Iran verschärfe die Risiken. Die Entwicklung sei "nicht nur für die US-Wirtschaft eine Katastrophe, sondern für die gesamte Weltwirtschaft", sagte Stiglitz mit Verweis auf steigende Energiepreise und wachsende geopolitische Spannungen. Die Unsicherheit habe in den ersten knapp 14 Monaten von Trumps zweiter Amtszeit "eine völlig neue Dimension angenommen", sagte der Ökonom weiter. Erste wirtschaftliche Folgen dieser Politik seien bereits sichtbar - auch in den USA selbst.

"So gut wie kein Beschäftigungswachstum" in den USA 2025

Als wichtiges Warnsignal bezeichnete Stiglitz die Lage auf dem Arbeitsmarkt. 2025 habe es "so gut wie kein Beschäftigungswachstum" in den USA gegeben. Zudem zeigten die jüngsten Daten, dass im Februar "eine beträchtliche Anzahl an Arbeitsplätzen verloren" gegangen sei. Dies setze den Trend einer stagnierenden Wirtschaft fort.

Das vergleichsweise starke Wachstum der vergangenen Jahre führte Stiglitz vor allem auf Investitionen in Künstliche Intelligenz zurück. Dabei handle es sich jedoch möglicherweise um eine "gefährliche Blase", von der niemand sagen könne, wann sie platze. Sollte dies geschehen, drohe der US-Wirtschaft eine Stagflation.