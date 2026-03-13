Trump über Lack-Schuh-Gate: "Es macht mir Spaß"

US-Präsident Donald Trump hat bestätigt, dass er sein Kabinett in Sachen Fußbekleidung auf Linie bringt.

Trump sagte am Freitag in einem Telefoninterview mit dem Sender Fox News, er schenke seinen Ministern Schuhe seiner bevorzugten Marke Florsheim. "Das macht mir Spaß", sagte Trump.

"Wenn sie mir sagen, dass sie ein Problem haben, sage ich: 'Lass mich dir ein Paar Schuhe besorgen', und es scheint ziemlich gut zu funktionieren", sagte Trump über seine Minister weiter. Unter anderem Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio waren in denselben schwarzen Lackschuhen gesichtet worden, die Trump auch trägt. Im Onlinediensten gingen unterdessen Bilder Rubios viral, der viel zu große Schuhe trägt.

"Jetzt sehen sie alle schick und gut gekleidet aus", stellte Trump fest. Er habe es nie gemocht, wenn Kabinettsmitglieder in Turnschuhen hereinkämen. "Turnschuhe sind großartig, aber ich möchte nicht, dass meine Kabinettsmitglieder Turnschuhe tragen, also besorge ich ihnen ein Paar Schuhe. Es ist ein Geschenk von Donald Trump", sagte der 79-Jährige.

Trumps favorisierte Schuhe werden in China produziert

Er bestätigte damit einen Bericht des "Wall Street Journal". Das Blatt hatte berichtet, Trump habe eine Reihe von Ministern und anderen Gefolgsleuten mit Florsheim-Schuhen ausgestattet. Offenbar wage es aber niemand, die Trump-Schuhe nicht zu tragen. Eine ungenannte Mitarbeiterin des Weißen Hauses scherzte nach Angaben der Zeitung: "Es ist zum Schreien komisch, weil alle Angst haben, sie nicht zu tragen."

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Nach AFP-Informationen kosten die von Trump favorisierten Florsheim-Schuhe 145 Dollar pro Paar und werden in China hergestellt.

Vizepräsident JD Vance hatte bereits Anfang Dezember auf einer Veranstaltung von Trumps Schuhfetisch berichtet, wie ein Videoclip des rechtsgerichteten YouTubers Benny Johnson zeigt. Vance erzählte, wie der Präsident bei einem Treffen mit ihm und Rubio im Weißen Haus bemerkt habe: "Marco, JD, ihr habt beschissene Schuhe." Trump habe dann einen Katalog gezückt und den beiden vier Schuhe geschenkt.