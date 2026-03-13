Trump will per Dekret Wohnraum erschwinglicher machen

US-Präsident Donald Trump hat zwei Dekrete unterzeichnet, um Wohnraum erschwinglicher zu machen.

Eine der am Freitag erlassenen Verfügungen weist Bundesbehörden an, Vorschriften abzubauen, die den Wohnungsbau verzögern und die Kosten in die Höhe treiben. Dabei sollen insbesondere Genehmigungsverfahren und Umweltauflagen auf den Prüfstand gestellt werden, um das Angebot an neuen Wohnungen schneller auszuweiten.

Der zweite Erlass zielt auf Erleichterungen bei der Hypothekenvergabe ab. Aufsichtsbehörden sollen prüfen, ob bestehende Regeln kleinere Kreditgeber benachteiligen oder den Zugang zu Kapital unnötig erschweren.

Das Weiße Haus erklärte, Ziel sei es, die Kreditkosten zu senken und den Hauskauf für kreditwürdige US-Bürger zu erleichtern. Angesichts von Immobilienpreisen auf Rekordniveau und hohen Zinsen ist Wohnraum für viele Erstkäufer unerschwinglich geworden. Die Teuerung ist ein zentrales Thema vor den Kongresswahlen im November. Trumps Republikaner müssen ihre knappen Mehrheiten im Senat und im Repräsentantenhaus verteidigen.