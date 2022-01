Mörderisches Finale in der Vorstadt

Start der abschließenden sechsten Staffel des ORF-Serienhits am 10. Jänner.

Verrucht. Ab Montag flimmern die Vorstadtweiber in elf neuen Folgen und mehr als 500 TV-Minuten über die heimischen Bildschirme. Das große Finale startet mit einer schlüpfrigen Dessous-Party. Zumindest war das der Plan der Hauptdarstellerinnen. Sonia (Ines Honsel), Wally (Maria Köstlinger) und Nicoletta (Nina Proll) geraten ins Grübeln. Sind die Zeiten für sexy Dessous gar vorbei?

Von Luxusproblemen zur geschlossenen Anstalt

Sorgen. In der ersten Folge dreht sich alles ums Älterwerden. Wally fühlt sich durch Hadis (Bernhard Schir) Heiratsantrag vor den Kopf gestoßen und sogar Nicoletta blickt sehnsüchtig den Kinderwägen auf der Straße hinterher und fragt sich, ob sie falsche Entscheidungen getroffen habe. Vanessa (Hilde Dalik) schlägt sich mit ganz anderen Problemen herum. Ihre Unterbringung entspricht leider nicht ganz ihren Vorstellungen. Denn leider gibt es in der Geschlossenen keine Sonderbehandlung für überprivilegierte Vorstadtweiber.

Achtung Spoiler! In der zweiten Folge am 17. Jänner wird es dann wieder richtig spannend. Als Raouls (Faris Rahoma) Leiche auftaucht, treffen sich die Damen zu einem Krisenmeeting, um zu überlegen, wie sie dieses Problem lösen. Die letzte Staffel hält, was sie verspricht. „Ein Begräbnis, eine Hochzeit und ein Baby“, wie Nina Proll verriet.

Charaktere. Neben dem legendären Quartett Köstinger, Proll, Honsel und Dalik sind auch wieder Bernhard Schir, Karina Sarkissova, Jürgen Maurer und viele weitere Stars zu sehen. Auch ein Wiedersehen mit Gerti Drassl, Murathan Muslu und Martina Ebm steht auf dem Programm.