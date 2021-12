1. Blick auf Finale der ›Vorstadtweiber‹

Am 10. Jänner startet die sechste und letzte Staffel der „Vorstadtweiber“.

Highlight. Noch einmal gibt es mehr als 500 TV-Minuten mit Nina Proll, Maria Köstlinger, Hilde Dalik & Co., wenn die neue Staffel der Vorstadtweiber startet. Dass es zugleich die letzte Staffel sein wird, lässt bei so manchem Wehmut mitschwingen. „Ich denke, dass sich diese letzte Staffel vom Flair her anfühlt wie die erste. Es geht wieder um Beziehungen und Freundschaften, es gibt ein Begräbnis, eine Hochzeit und ein Baby“, so Nina Proll – sie durfte bei der gestrigen Präsentation zwar ungeimpft, aber als Genesene teilnehmen.

Fesselnd. Gleich zu Beginn der letzten Staffel müssen die vornehmen Damen bei einer Dessous-Party feststellen, dass auch sie in die Jahre gekommen, aber immer noch durchtrieben sind. „Schon in den ersten fünf Folgen spitzt es sich zu, und man spürt, dass es zu einem spannenden Countdown kommen und jede einzelne Figur mit einer Geschichte überraschen wird“, freut sich Köstlinger. Zu sehen ab 10. Jänner auf ORF1!