Brutale Schlägerei am Kaisermühlendamm: Vier Verletzte

Ein 25-Jähriger wurde bei dem Vorfall festgenommen.

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Eine heftige Auseinandersetzung hat am Dienstagabend gegen 22.20 Uhr den Kaisermühlendamm in Wien-Donaustadt erschüttert. Laut Polizei wurden dabei mindestens vier Personen verletzt. Zeugen alarmierten den Notruf, nachdem drei alkoholisierte Männer im Alter von 25, 26 und 28 Jahren eine Gruppe von Freunden zunächst beschimpft, anschließend körperlich angegriffen und mit dem Tod bedroht haben sollen.

Glasflasche ins Gesicht – Festnahme

Nach bisherigen Ermittlungen soll ein 25-jähriger Tatverdächtiger, Staatsangehörigkeit ungeklärt, einem 19-jährigen Syrer mit einer Glasflasche ins Gesicht geschlagen haben. Das Opfer musste von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die drei mutmaßlichen Angreifer erlitten bei der Auseinandersetzung ebenfalls leichte Verletzungen, lehnten jedoch eine medizinische Behandlung ab. Beim festgenommenen 25-Jährigen wurde ein Alkoholwert von 1,52 Promille festgestellt.

Mehrere Anzeigen nach Polizeieinsatz

Der 25-Jährige wurde wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung angezeigt. Gegen den 28-Jährigen wird wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung ermittelt. Zusätzlich erstattete die Polizei gegen die Beteiligten Anzeigen wegen des Verdachts des Raufhandels. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf der nächtlichen Gewalttat dauern an.