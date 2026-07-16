Wein, Wandern, Wellness: NÖ-Urlaubsregionen voll im Trend

Die Sommermonate bringen Niederösterreichs Tourismus kräftigen Rückenwind – viele Beherbergungsbetriebe melden eine starke Auslastung, einige Quartiere sind sogar schon ausgebucht.

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Mit dem Start der Sommerferien hat in Niederösterreich die wichtigste Reisesaison im Jahr 2026 begonnen. Wie die NÖ Werbung vermeldet, zeigen sich laut Rückmeldungen aus den Regionen etliche Hotels, Pensionen und Ferienunterkünfte mit der aktuellen Buchungslage zufrieden. Vor allem Wellness, Natur, Kulinarik und Aktivurlaube locken zahlreiche Gäste ins Land. Gleichzeitig nimmt die Zahl kurzfristiger Buchungen weiter zu.

Besonders gefragt sind derzeit das Waldviertel und die Wiener Alpen. Im Nordwesten Niederösterreichs stehen Wander- und Radurlaube hoch im Kurs, zusätzlich zieht die Mohnblüte im Juli traditionell viele Besucher an. Sie verbringen dort meist drei bis vier Nächte. Beliebt ist die Region vor allem bei Paaren, Familien und Freundesgruppen. Auch Urlaub am Bauernhof ist und bleibt ein Publikumsmagnet.

Sommerurlaub in den Wiener Alpen. © Romeo Felsenreich

In den Wiener Alpen berichten Betriebe ebenfalls von einer hohen Nachfrage. Zahlreiche Häuser sind gut ausgelastet, manche sogar schon komplett ausgebucht. Dennoch gibt es vereinzelt noch freie Zimmer für den August. Neben Sport und Erholung sorgen Kulturveranstaltungen für ein erhöhtes Gästeaufkommen.

Wein, Wellness und Familienferien

Auch das Weinviertel profitiert von dem Urlaubstrend, wo Wein, regionale Schmankerln, Radfahren und Wellnessangebote für starke Nachfrage sorgen. Gäste reisen überwiegend aus Wien, Oberösterreich und der Steiermark an und bleiben zwei bis vier Nächte. Besonders Familien nutzen gerne spezielle Thermen-Angebote.

Im Mostviertel sind die Betriebe zwischen Mitte Juli und Mitte August sehr gut gebucht. Familien aus Österreich sowie aus Ungarn, Tschechien und der Slowakei verbringen dort meist ihren Urlaub. Gefragt sind vor allem Radfahren, Baden und Erholung in der Natur.

Ein Blick in die Statistik zeigt: Bei Niederösterreichs privaten Unterkünften wurden zuletzt mehr als 503.000 Nächtigungen gezählt – ein Plus von 4,2 Prozent. Die Tourismusbranche rechnet ob dieser positiven Zahlen heuer wieder mit einem starken Sommer.