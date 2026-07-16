Hochwasserschutz: Vier neue Donau-Projekte

In Niederösterreich sind bis 2028 vier neue Donau-Hochwasserschutzprojekte geplant.

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Das Investitionsvolumen liegt bei 17 Millionen Euro, teilte Landesvize Stephan Pernkopf (ÖVP) am Donnerstag mit. "Entlang der Donau wurden seit 2002 bereits 62 Projekte umgesetzt, die sich gerade bei den letzten Hochwässern allesamt bezahlt gemacht haben", erinnerte Pernkopf in einer Aussendung.

Umgesetzt werden sollen 2027 und 2028 Vorhaben in Bad Deutsch-Altenburg (Bezirk Bruck an der Leitha), Melk, Neustadtl an der Donau (Bezirk Amstetten) und Krems-Stein. Neben dem Hochwasserschutz mit Dämmen und mobilen Elementen unterstrich Pernkopf auch die Bedeutung von Renaturierungsprojekten, die "mehr Platz für den Fluss", aber auch "wertvolle Auenlandschaften und attraktive Naherholungsräume" brächten.

Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ) äußerte sich ähnlich und betonte, dass es um Sicherheit, aber auch um die Natur gehe. "Und mittlerweile gibt es Verfahren, Prozesse, um all das zusammenzudenken und auch in die Umsetzung zu bringen. Das ist ein großartiges Beispiel, wie die Auen-Naturierung hier in der Wachau wirklich über Jahrzehnte funktioniert."