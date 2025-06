Vom Sneaker-König zum Wiener Unternehmer

Sven Voth, Gründer der weltweit bekannten Streetwear-Marke Snipes, wagt einen Neuanfang – und zwar in Wien. Nach seinem Ausstieg bei Snipes im vergangenen Jahr bringt der deutsche Unternehmer nun seine neue Marke "Higgins" nach Österreich.

Higgins soll im Spätsommer 2025 mit einem Paukenschlag starten: Geplant ist die Eröffnung von zehn Filialen an einem einzigen Tag. "Es ist natürlich eine Herausforderung, aber wir bringen viel Erfahrung mit", sagt Sven Voth. Er will stylische Mode vor allem in Einkaufszentren anbieten.

Das Konzept: Günstig, stylisch & erlebnisorientiert

Anders als viele Mode-Marken setzt Higgins nicht auf Luxus, sondern auf:

Extrem günstige Preise

Fokus auf Social Media & Nischen-Sponsoring

Standorte in Einkaufszentren statt Innenstadtlagen

"Es soll nicht nur ein schneller Zweckeinkauf sein, sondern ein echtes Erlebnis", erzählt Higgins. Kunden dürfen sich auf Goodies wie Gratis-Gutscheine für Foodtrucks oder Tickets für Events wie Masters of Dirt freuen.