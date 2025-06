Bestätigt! DIESE beliebte Spiele-Reihe kommt jetzt auch auf die Switch 2

Nintendo hat über seine mobile Nachrichten-App überraschend Neuigkeiten rund um die beliebte Splatoon-Reihe veröffentlicht.

Während ein neues Spiel für die nächste Konsolengeneration angekündigt wurde, gibt es auch für bestehende Spielerinnen und Spieler von Splatoon 3 auf der aktuellen Nintendo Switch Spannendes zu berichten. Alles, was Sie wissen müssen, haben wir hier ausführlich zusammengefasst.

Frische Farbe für die Switch 2

Ein völlig neues Spiel mit dem Titel Splatoon Raiders befindet sich in Entwicklung und wird exklusiv für die kürzlich erschienene Nintendo Switch 2 erhältlich sein. Nintendo nennt zwar noch kein konkretes Datum für die Veröffentlichung, doch erste Informationen geben einen spannenden Einblick.

Spielerinnen und Spieler werden im neuen Teil eine bisher unbekannte Inselwelt namens Spirhalite Islands erkunden – laut Nintendo in Begleitung der aus Splatoon 3 bekannten Popgruppe Deep Cut. Der Fokus scheint diesmal auf einem Einzelspieler-Modus zu liegen, wobei weitere Details bislang offen bleiben. Damit könnten Fans, die sich eher für Abenteuer im Einzelspiel interessieren, voll auf ihre Kosten kommen.

Großes Update für Splatoon 3 bringt neue Inhalte und Nostalgie

Auch für bestehende Besitzer der Nintendo Switch gibt es Neuigkeiten: Am 12. Juni 2025 wurde das lang erwartete Update Version 10.0 für Splatoon 3 veröffentlicht. Das Update bringt unter anderem folgende Neuerungen:

30 überarbeitete Waffen: Diese sollen neue Strategien und frischen Schwung ins Spiel bringen.

Die Rückkehr der Map „Urchin Underpass“: Die Karte war bereits im ersten Teil von Splatoon (erschienen 2015 für die Nintendo Wii U) beliebt und wurde nun grafisch überarbeitet.

Technische Verbesserungen für die Switch 2: Spielerinnen und Spieler, die bereits auf der neuen Konsole unterwegs sind, dürfen sich über optische Verbesserungen freuen. Nintendo spricht von „detailreicheren Darstellungen“ und einer insgesamt flüssigeren Grafik in bestimmten Bereichen.

Besonders erfreulich: Das Update ist für alle Nutzerinnen und Nutzer kostenlos verfügbar. Zudem bleibt das Spiel plattformübergreifend: Spielerinnen und Spieler auf der Switch 2 können weiterhin gegen Personen auf der alten Switch antreten.

Zelda-Film verschoben

Am Rande erwähnte Nintendo in derselben Nachricht auch, dass sich die Veröffentlichung des angekündigten Realfilms zu The Legend of Zelda um einige Wochen verzögern wird. Ein neuer Starttermin wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben.