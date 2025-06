PlayStation-Spiele auf der Xbox? Microsoft machts jetzt möglich!

Was einst klare Trennlinien zwischen den Konsolenherstellern waren, beginnt sich zunehmend aufzulösen.

Microsoft und Asus bringen zum Weihnachtsgeschäft 2025 zwei neue Spielgeräte auf den Markt, die nicht nur Xbox-Titel, sondern auch Spiele anderer Plattformen unterstützen – darunter viele bekannte PlayStation-Hits. Das macht die neuen ROG Xbox Ally-Handhelds besonders spannend.

PlayStation-Spiele bald auf der Xbox

Mit dem Game Pass verfolgt Microsoft schon seit Längerem das Ziel, Konsolenspiele auf eine Vielzahl von Geräten zu bringen. Neben der Xbox-Konsole selbst sind bereits heute Smartphones, Tablets und PCs Teil des Ökosystems – über Installation oder Streaming über die Cloud.

Durch dies sollen Spielerinnen und Spieler dort spielen können, wo sie möchten. Die Grenzen zwischen klassischen Plattformen verschwinden dabei immer weiter. Das führt nun zu einer besonders interessanten Möglichkeit: PlayStation-Spiele auf einem Gerät mit Xbox-Branding.

Zwei neue Handhelds: Xbox Ally und Xbox Ally X

Zum Jahresende 2025 bringt Microsoft gemeinsam mit Asus zwei tragbare Spielgeräte auf den Markt:

ROG Xbox Ally

ROG Xbox Ally X

Beide Handhelds laufen mit Windows 11 und unterstützen eine Vielzahl an PC-Launchern, darunter:

Steam

Battle.net

Epic Games Launcher

Damit bieten die Geräte nicht nur Zugang zum Xbox Game Pass, sondern auch zu zahlreichen Spielen anderer Plattformen – darunter viele ehemalige PlayStation-Exklusivtitel.

PlayStation-Spiele laufen auf dem Xbox-Handheld

Da beide Geräte Steam unterstützen, können dort veröffentlichte Spiele der PlayStation Studios ebenfalls gespielt werden. Dazu gehören bekannte Titel wie:

Marvel’s Spider-Man

God of War

The Last of Us Part I & II

Horizon Zero Dawn

Days Gone

Diese Spiele wurden ursprünglich exklusiv für die PlayStation entwickelt, sind mittlerweile jedoch auf Steam für Windows-PCs verfügbar. Somit lassen sie sich auch auf den neuen Xbox-Handhelds spielen. Obwohl das technisch keine native Unterstützung auf einer klassischen Xbox-Konsole bedeutet, ist die Kombination aus Xbox-Branding, Steam-Kompatibilität und Windows 11 eine kleine Sensation – vor allem für Fans, die sonst mehrere Geräte besitzen müssten.

Technische Details und Veröffentlichung

Der genaue Veröffentlichungstermin für den ROG Xbox Ally und den ROG Xbox Ally X ist noch offen, angekündigt ist jedoch ein Marktstart zum Weihnachtsgeschäft 2025. Damit dürften die Geräte pünktlich zur Geschenkesaison erhältlich sein.

ROG Xbox Ally:

Prozessor: AMD Ryzen Z2 A

Arbeitsspeicher: 16 GB LPDDR5X-6400

Speicher: 512 GB M.2 2280 SSD

Trigger-Typ: Hall Effect Analogtrigger

Anschlüsse: 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C mit DisplayPort 2.1 und Power Delivery 3.0

Gewicht: 670 g

Akku: 60 Wh

ROG Xbox Ally X:

Prozessor: AMD Ryzen AI Z2 Extreme

Arbeitsspeicher: 24 GB LPDDR5X-8000

Speicher: 1 TB M.2 2280 SSD

Trigger-Typ: Impulse Trigger für verbessertes Feedback

Anschlüsse:

1x USB4 Type-C mit DisplayPort 2.1, Power Delivery 3.0, Thunderbolt 4-kompatibel

1x USB 3.2 Gen 2 Type-C mit DisplayPort 2.1 und Power Delivery 3.0

microSD-Erweiterung: UHS-II (UHS-I mit DDR200-Modus)

Gewicht: 715 g

Akku: 80 Wh

Was den Preis betrifft, gibt es ebenfalls noch keine offizielle Angabe. Allerdings gehen Experten davon aus, dass sich die Kosten am bisherigen ROG Ally orientieren werden, also bei etwa 800 Euro (geschätzt, Stand: Juni 2025) liegen dürften – je nach Modell und Ausstattung.