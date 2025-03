Volksmusik-Star Stefan Mross verkauft sein Elternhaus

Es ist ein Abschied, der Stefan Mross (48) tief berührt. Das Haus seiner Kindheit – voller Erinnerungen an eine glückliche Zeit – wird verkauft.

Seit Oktober 2024 lebt Stefanie Mross (81), die Mutter des beliebten TV-Moderators, in einem Seniorenheim. Die Rentnerin leidet an fortschreitender Demenz, ein eigenständiges Leben zu Hause war nicht mehr möglich. Gemeinsam mit seinem Bruder Klaus (57) traf Stefan Mross die schwere Entscheidung, sie in ein Heim zu geben. Doch nun folgt der nächste Schritt: Das Elternhaus in Traunstein wird verkauft!

Das Geburtshaus von Stefan Mross © immobilienscout24

150 Quadratmeter, vier Zimmer, großer Garten – für 680.000 Euro!

In einem emotionalen Statement bestätigte Mross gegenüber der deutschen "Bild"-Zeitung: "Das ist ein wichtiger Schritt, den man einfach gehen muss. Das Haus steht seit Oktober leer. Die Mama wird nie wieder zurückkommen.“ Dem Moderator war es wichtig, dass das Haus in liebevolle Hände übergeht – genau das ist nun gelungen! Eine junge Familie mit zwei Kindern wird einziehen. Für Mross bedeutet das Trost. "Das Leben im Haus geht weiter. Das ist das Schicksal des Lebens", erklärt er.

Eva Luginger mit Stefan Mross © Getty ×

Mama Stefanie Mross lebt in einem Heim nicht weit entfernt von ihrem ehemaligen Zuhause. Stefan Mross besucht sie regelmäßig – oft mit seiner Freundin Eva Luginger (37). "Mama ist sehr glücklich. Sie erkennt uns und freut sich jedes Mal, wenn Eva und ich sie besuchen.“ Trotz der Veränderungen bleibt eines für Mross und seinen Bruder Klaus das Wichtigste: "Hauptsache, es geht unserer Mama gut!“