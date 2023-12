× Frequency legt mit 40 neuen Acts nach!

Vom 15. bis 17. August steigt das Frequency Festival in St. Pölten. Neben RAF Camora und Sido sind jetzt u.a. auch The Offspring, Yungblud , James Arthur und Timmy Trumpet mit dabei.

The Offspring, Yungblud und James Arthur als Neuzugänge zum Auftakt am 15. August. Timmy Trumpet und die Lost Frequencys als neue Hits neben RAF Camora und Cro am 16. August. Und zum Finale am 17. August Yung Hurn oder Makko als Einheizer für Peter Fox und Sido. Neues starkes Bandpaket für das Frequency Festival. "Bevor der Weihnachtsfriede einkehrt, legt das Frequency Festival nochmal gehörig mit neuen Acts nach! Echt Fett!" jubelt darüber auch Nova-Rock-Chef EwaldTatar.

Mit dem neuen Line-Up wurde auch die Tageseinteilung bekannt gegeben: Dafür gibt es ab sofort bei oeticket und ticket24.at auch streng limitierte Early - Bird Tageskarten um 109,99 Euro. Dazu bleibt auch die Preisstufe der Festivalpässe, die aktuell 219,99 Euro kosten, noch für kurze Zeit gleich!