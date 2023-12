× Die ersten 24 Plätze der Charts sind Weihnachts-Lieder

All I Want For Christmas Is … Chart-Triumph. Mariah Carey ist die Weihnachts-Queen der Charts. Die Austria-To-40 erklingen heuer so festlich wie noch nie: Die Plätze 1 bis 24 Plätze sind Weihnachts-Lieder!

Platz1: Mariah Carey, "All I Want For Christmas Is You", Platz 2: Wham!, "Last Christmas" und dann in Folge bis zum passenden Platz 24 nur mehr Weihnachts-Songs. Schöne Bescherung in den offiziellen Austria-Top-40 Charts. Die letzte Wertungs-Woche des Jahres klingt so festlich wie nie: erst auf Platz 25 gibt’s mit „Greedy“ von Tate McRea den ersten Pop-Hit ohne Advent-Flair. In Summe finden sich in den Top 40 überhaupt nur 6 Songs fernab von Lametta- oder Christbaum-Stimmung. Und auch nur ein einziger Austropop-Hit: Das Duett "Liebe Grüße" von RAF Camora und Ski Aggu, in jedem anderen Monat für eine Top-Platzierung prädestiniert, schafft gerade Mal Platz 35.

© CBS ×



Carey holt sich damit in Österreich bei 87 Chart-Wochen zum bereits 14. Mal Platz eins und liegt in der ewigen Bestenliste auf Platz 7. Der erfolgreichste Weihnachts-Hit bei uns bleibt aber „Last Christmas“: Platz 2 der ewigen Charts (hinter "Another Love" von Tom Odell) und nun schon insgesamt 114 Wochen in den Charts.



Das sind die Top-10 der Austria-Top-40:

1. Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You

2. Wham!, Last Christmas

3. Shakin' Stevens, Merry Christmas Everyone

4. Brenda Lee, Rockin' Around The Christmas Tree

5. Sia, Snowman

6. Chris Rea, Driving Home For Christmas

7. Bobby Helms, Jingle Bell Rock

8. Dean Martin, Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

9. Kelly Clarkson, Underneath The Tree

10. Ariana Grande, Santa Tell Me