Chart-Wunder: „Last Christmas“ ist schon auf Platz 1

In 26 Tage ist Weihnachten. In den Charts ist das Christkind freilich bereits angekommen. "Last Christmas" von Wham! schafft bei uns so früh wie noch nie Platz eins.

Platz1: Wham!, „Last Christmas“ – die aktuelle Wertungswoche vom 17. bis 23. November der „Austria Top 40“ beschert uns die erste große Weihnachts-Überraschung. So früh wie nie noch erobert der ebenso geliebte wie gehasste Weihnachts-Hit die Chart-Spitze und bremst damit auch, anders als im Vorjahr, den ewigen Weihnachts-Klassiker „All I Want For Christmas Is You“ von Mariah Carey aus. Das Pop-Christkind muss sich aktuell mit Platz 2 begnügen.

© Epic (Sony Music)

Für George Michael († 53) und Andrew Ridgeley (60) ist es nun schon das dritte Mal nach dem 4. Jänner 2022 und dem 3. Jänner 2023, dass man die Austria-Top-40 anführt. Insgesamt hält sich „Last Christmas“ bei uns nun schon 112 Woche in den Charts. Das ergibt mit 5822 Wertungspunkten Platz 3 der ewigen Bestenliste. Die wird von Tom Odell mit „Another Love“ (6975 Punkte) vor „Blinding Lights“ von The Weeknd (5972) Punkte angeführt. Bis Weihnachten ist da für Wham! Platz 2 drinnen.

© Screenshot ×

Der bereits 1984 veröffentlichte Wham!-Hit gilt generell als Spätzünder. Im Veröffentlichungs-Jahr hatte man gegen das Band-Aid-Benefiz “Do They Know It’s Christmas“ keine Chance, war dann in England 35 Jahre lang bei Gesamt-Verkäufen von 1,9 Millionen Stück der "erfolgreichsten Song, der nie Nummer 1 war". Erst im Jänner 2021 eroberte in der Heimat die Chart-Spitze. Bei uns dauerte es noch ein Jahr länger. Dafür klappt es jetzt so früh wie noch nie.

Das sind die aktuellen Austria-Top-40-Charts:

1. Wham!, Last Christmas

2. Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You

3. Bonez MC, Fussballer

4. Tate Mcrae, Greedy

5. Cassö, Raye & D-Block Europe, Prada