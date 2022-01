'Last Christmas' erstmals auf Platz 1!

Geliebt, gehasst und jetzt erstmals auf Platz 1. 'Last Christmas' schafft nach 37Jahren das Weihnachts-Wunder in den Austria-Top-40!

Das neue Jahr startet gleich mit einer riesen Chart-Sensation. Nach mehr als 37 Jahren (!) erobert "Last Christmas" erstmals Platzt 1 der "Austria Top 40". In der mittlerweile 103. Chartwoche gibt’s für Wham! erstmals Gold. Das zeigt die wie üblich zusammengezählte Wertung der Chart-Wochen 51 und 52.



Für Mariah Carey bleibt diesmal mit "All I Want For Christmas Is You" “nur” Platz 2. Mit "Driving Home For Christmas" sichert sich Chris Rea Bronze. Insgesamt sind gleich 19 Weihnachts-Songs in den Top-20. Nur Gayle mit "ABCDEFU" durchbricht das X-Mas-Fieber.

Die Austria-Top-40 vom 17.12.2021 - 30.12.2021:



1. Last Christmas, Wham!



2. All I Want For Christmas Is You, Mariah Carey

3. Driving Home For Christmas, Chris Rea

4. Merry Christmas, Ed Sheeran & Elton John

5. Merry Christmas Everyone, Shakin' Stevens