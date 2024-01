× Green Day rocken gegen Trump und für das Nüchternwerden

Am Freitag kommt das erste Top-Album des Jahres. Green Day liefern mit der neuen Hit-CD „Saviors“ das Warm-Up zum Nova Rock.

Am 13. Juni sind die ewig-jungen Alt-Punker von Green Day der erste Headliner am Nova Rock. Jetzt liefern sie den Party-Soundtrack dazu. Am Freitag erscheint das Album "Saviors". Ein sicherer Nummer-eins-Hit. Vier Jahre nach "Father of All Motherfuckers" und vier Monate nach der opulenten Jubiläums-Ausgabe zum 30. Geburstag des 20-Millionen-fach verkauften Megasellers "Dookie" zeigen sich Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt und Tre Cool, allesamt auch schon über 50, in juveniler Spielfreude: 15 Songs die gleichsam auf die Highschhol-Party wie in die Stadien passen. „Damit wollen wir den Rock ’n’ Roll retten, uns selbst und am besten gleich die ganze Welt.“

© Warner Music ×



Auch als Zombies, so wie im Video zum Vorab-Hit „The American Dream Is Killing Me“, mit dem man auch vor einer weiteren Amtszeit von Donald Trump warnt. „Er ist eine echte Bedrohung. Populismus kennt keine brauchbaren Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit.“

Musikalisch bleibt man, so wie sonst nur AC/DC den gewohnten Stilmittel treu: Flotter, oft zynischer Punk ( "Look Ma No Brains”) Uptempo-Rocker ( "Coma City”) und Radio-Hymnen wie "Goodbye Adeline“ und "Suzie Chapstick". Dazu nimmt man sich bei „Dilemma“ mit Zeilen wie „Willkommen zu meinen Problemen, dies ist keine Einladung,“ auch der Alk-Sucht an: „Er behandelt das schwierige Thema des Nüchternwerdens, Nüchternseins und Nüchternbleibens, das für viele von uns, mich selbst eingeschlossen, eine beständige Herausforderung darstellt,“ so Sänger Armstrong.

© zeidler ×

Drei der neuen Hits hat man bereits im November bei spontanen Club-Konzerten in London, Paris oder Mailand präsentiert. Deutlich mehr stehen dann beim Nova Rock am Programm. „Das ist ein prädestiniertes Konzert-Album.“