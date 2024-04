× Liam Gallagher nimmt seinen Sohn mit auf Tour

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Auch Gene Gallagher, der Sohn von Oasis-Rüpel Liam, macht jetzt Musik und darf mit seiner neuen Band Villanelle gleich mit dem berühmten Papa auf Tour gehen.

Am 1. Juni startet in Sheffield die Britpop-Tour des Jahres: Liam Gallagher feiert das 30-jährige Jubiläum des Oasis-Klassikers "Definitely Maybe" mit 14 England-Konzerten und mit einer neuen „Familien Aufstellung“. Statt Bruder Noel, der ja nach wie vor eine Oasis Reunion verweigert, ist nun nämlich Liams Sohn Gene (22) mit dabei. Und zwar mit seiner neuen Band Villanelle im Vorprogramm.

„Sie sind wirklich gut“ schwärmt Liam über die Vier-mann-Band bei der Gene, Gesang und Gitarre übernimmt.