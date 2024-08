× Oasis: Chart-Hype nach der Sensations-Reunion

Der Hype um die Oasis-Reunion erreicht nun auch die heimischen iTunes-Charts. Liam und Noel werden nur von Coldplay ausgebremst.

Nur an Coldplay, die nach den vier umjubelten Wien-Konzerten für über 250.000 Fans mit dem 2018er Werk „Live In Buenos Aires“ nach wie vor Platz 1 halten, kommen Oasis nicht ganz heran. Trotzdem sorgen Liam und Noel Gallagher nach ihrer lange Zeit für unmöglich gehaltenen Verbrüderung und der Ankündigung von gleich 14 Comeback-Konzerten im Sommer 2025 in England und Irland auch bei uns für einen neuen Chart-Hype. Bei den Alben schaffen es Oasis auf iTunes gleich mit vier CDs in die Top-10!

Das sind die Oasis-Hits auf ITunes:

2. (What‘s the Story) Morning Glory - Deluxe-Version

3. Definitely Maybe

4. (What‘s the Story) Morning Glory

8. Time Flies

Allen voran das 1995er Referenz-Werk „(What‘s the Story) Morning Glory“, das in der Deluxe Version bis auf Platz 2 hochstürmt und in der regulären Ausführung immerhin noch Platz 4 schafft. Direkt hinter dem Debüt „Definitely Maybe“, mit dem Liam ja heuer solo durch Europa tourte. Dazu ist auch das Best Of „Time Flies“ wieder in den Chats. Auf Platz 8.



Bei den Singles, wo Coldplay neben dem Nummer-eins-Hit „feelslikeimfallinginlove“ noch immer mit vier weiteren Songs in den Top-10 vertreten sind, ist „Don’t Look Back In Anger“ der größte Oasis-Hit: Platz 9. Dazu schaffen es auch „Wonderall“ (Platz (29) und „Whatever“ (39) wieder in die Charts.