× Liam kündigt Oasis-Reunion als neue Mondlandung an

Liam Gallagher kündigt einmal mehr großspurig die Reunion von Oasis an. Mit Anlehnung an Neil Armstrong, den erstem Mann am Mond.

"Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein großer Sprung für den Rock ’n‘ Roll.“ In Anlehnung an das berühmte Zitat von Neil Armstrong bei der Mondlandung kündigt Liam Gallagher jetzt wieder mal die große Musik-Sensation an: 2025, rechtzeitig zum 30. Geburtstag der Hit-CD "(What‘s the Story) Morning Glory?" soll es nun aber wirklich mit der Oasis-Reunion klappen.

Das erste Konzert nach 17 Jahren Streit zwischen Liam und seinem Bruder Noel Gallagher soll im Londoner Wembley Stadion steigen. Heuer feiert Liam ja das 30-jährige Jubiläum der Oasis-Debut-CD "Definitely Maybe" mit einer Tour, die am Samstag (9. August) auch beim Sziget-Festival im nahen Budapest stoppt. Noel ist aber nicht dabei.