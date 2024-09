Zwei weitere Konzerte: Oasis erweitert ausverkaufte Comeback-Tournee

Aufgrund der "phänomenalen Nachfrage" seien zwei zusätzliche Shows im Wembley-Stadion hinzugefügt worden, erklärte die Band am Mittwoch im Onlinedienst X. Demnach sind die zusätzlichen Konzerte für den 27. und 28. September 2025 angesetzt.

Die beiden Brüder Noel und Liam Gallagher hatten in der vergangenen Woche nach 15 Jahren ihren Streit beigelegt und für 2025 eine gemeinsame Welttournee mit zunächst 14 Auftritten in Cardiff, Manchester, London, Edinburgh und Dublin geplant. Zudem hatte es geheißen, später im Jahr seien Auftritte in "Kontinenten außerhalb Europas" geplant. Zwei Tage später kündigten die Brüder bereits drei weitere Konzerte in Manchester, London und Edinburgh an.

UK ????????

Two extra Wembley Stadium shows have been added due to phenomenal demand.

Tickets will be sold by a staggered, invitation-only ballot process. Applications to join the ballot will be opened first to the many UK fans who were unsuccessful in the initial on sale with… pic.twitter.com/Dpfhk49va3