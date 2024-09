× Robbie macht sich jetzt im Kino zum Affen

Beim Filmfestspielen in Toronto präsentierte Robbie seinen neuen Kino-Film „Better Man“. Die Hauptrolle speilt ein computergenerierter Affe!

2014 tanzte er bei seinen drei Österreich-Konzerten in Wien und Ischgl für „I wanna be Like You“ im Schimpansen-Kostüm an. Jetzt lässt sich Robbie Williams für seinen neuen Kino-Film „Better Man“ gleich von einem computergenerierten Affen spielen! Schauspieler Jonno Davies agiert dabei in Anlehnung an die aktuellen „Planet der Affen“-Filme als Bodydouble und Robbie leiht dabei dem Affen die Stimme und die Augen. Regisseur Michael Gracey („The Greatest Showman“) beruft sich dabei auf ein Interview, in dem Robbie klagte, dass er „sich wie ein dressierter Affe fühle“.

2014 tanzte Robbie in Wien als Affe an (u.)

Der neue Film, der am Montag bei den Filmfestspielen in Toronto präsentiert wurde und zu Weihnachten auch in unsere Kinos kommt, zeigt Robbies Karriere von den Anfängen bei Take That bis zu den rekordbrechenden Solokonzerten in Knebworth und das durchaus mit Brisanz. Der Robbie -Schimpanse schnupft mit Oasis Kokain und bekommt auch von Manager Nigel Martin Smith (Damon Herriman) einen schicksalshaften Handjob.

Robbie mit Regissuer Michael Gracey (l.) und Hauptdarsteller Jonno Davies

Regisseur Michael Gracey am Set von «Better Man» (o.).

Neben Hits wie „Rock DJ” , oder „Come Undone“, das ihn auch bei einem Autounfall auf der Flucht vor den Paparazzi zeigt, liefert der Film auch einen brandneuen Robbie-Hit: „Forbidden Road“. Den hat er jetzt auch bei der Premiere-Party in Toronto live angestimmt.