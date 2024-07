Hunderte Anzeigen bei Razzien in Favoriten

Bei einer Schwerpunktaktion am Samstag in Wien-Favoriten ging die Polizei - in Anwesenheit von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig - gegen Jugendkriminalität und Tuner-Szene vor.

Hotspot Favoriten. Messerstechereien, Bandenkriege, Schüsse - eine Serie von Gewaltverbrechen drückt derzeit auf das Sicherheitsgefühl der Wiener Bevölkerung. Um dieses ein Stück weit zu heben, fand in der Nacht auf Sonntag eine groß angelegte Schwerpunktaktion der Wiener Polizei in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Wien statt. Reumannplatz: Vermisste 13-Jährige gefunden! Banden-Krieg: Zwei "505"-Syrer festgenommen Bandenkrieg in Wien geht weiter - Türke (20) brutal verprügelt © LPD Wien × Einschreiten gegen Gewaltserie Ziel der Aktion war ein konsequentes Einschreiten gegen die Jugendkriminalität, fremdenpolizeiliche Vergehen sowie die Roadrunner-Szene. Im Zuge dessen gab es rund 200 fremdenpolizeiliche Identitätsfeststellungen, fünf Festnahmen und fünf Mal wurde Suchtgift sichergestellt, hieß es von der Polizei Wien. © LPD Wien × Ludwig: "Polizei braucht mehr Personal" „Die Polizei leistet großartige Arbeit, aber wir brauchen dringend mehr Personal in Wien“, unterstrich Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) bei einem Lokalaugenschein.

Roadrunner. © LPD Wien × 450 Anzeigen gegen Raser Im Rahmen des Roadrunner-Schwerpunkts - viele Anrainer hatten sich in den vergangen Wochen gegen den Lärm in der Nacht beschwert - wurden rund 450 Anzeigen wegen straßenpolizeilicher Übertretungen erstattet. Sechs Führerscheine von Rasern sowie weitere fünf wegen Fahrens unter Drogen- oder Alkoholeinfluss wurden abgenommen.