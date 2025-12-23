Alles zu oe24VIP
Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Deal Alarm!

Power für jede Party: Samsung ST40F Sound Tower im Preissturz

23.12.25, 06:09
Kräftiger Sound, vibrierende Beats und Licht, das im Takt pulsiert – wer Musik nicht nur hören, sondern fühlen will, greift zu einem Partylautsprecher. Ob Geburtstag, Gartenfest oder die lange Silvesternacht:  

Genau für solche Momente sind Sound Towers gemacht. Sie liefern deutlich mehr Leistung als kompakte Bluetooth-Boxen, halten stundenlang durch und sorgen dafür, dass der Countdown um Mitternacht nicht im Klangchaos untergeht. Aktuell besonders spannend: Der Samsung ST40F (2025) Sound Tower ist bei Media Markt deutlich günstiger zu haben.

Wuchtiger Sound für lange Nächte

Guter Sound ist mehr als Lautstärke – er entscheidet darüber, ob eine Party tanzbar ist oder früh verpufft. Partylautsprecher richten sich an alle, die größere Räume, Terrassen oder sogar den Garten beschallen möchten. Gerade zu Silvester, wenn Musik oft stundenlang läuft und viele Menschen zusammenkommen, zahlt sich Leistung und Ausdauer aus. Der Samsung ST40F ist genau auf diese Einsätze zugeschnitten: tragbar für flexible Locations und dennoch kräftig genug, um nicht im Umgebungslärm unterzugehen.

Samsung ST40F (2025) Sound Tower

Der Samsung ST40F* tritt selbstbewusst auf: Ein einzelner, kräftiger Lautsprecher mit integriertem Subwoofer sorgt für spürbaren Bass und klaren Sound, auch wenn es lauter wird. Mit 160 Watt Leistung ist der Sound Tower klar auf Partys ausgelegt – egal ob Playlist vom Smartphone, USB-Stick oder spontane Jam-Session. Die integrierten Party-Lights lassen sich anpassen und bringen Bewegung ins Setup.

Praktisch: Der ST40F läuft bis zu zwölf Stunden im Akkubetrieb und ist wetterfest – ideal für längere Abende oder wechselnde Einsatzorte. Wer möchte, kann Mikrofon oder Gitarre anschließen und Karaoke- oder DJ-Features nutzen. Damit eignet sich der Sound Tower nicht nur als Lautsprecher, sondern auch als kleines Entertainment-Zentrum für Feiern.

Wichtige Features im Überblick:

  • 160 Watt Gesamtleistung mit integriertem Subwoofer
  • Bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit, Netz- oder Akkubetrieb möglich
  • Bluetooth, USB-Wiedergabe und 3,5-mm-Audioeingang
  • Mikrofon- und Gitarrenanschluss für Karaoke und Jam-Sessions
  • Wetterfestes Gehäuse mit anpassbaren Party-Lights

Shopping Channel SAMSUNG ST40F (2025) Sound Tower

SAMSUNG ST40F (2025) Sound Tower – für 299 statt 349 Euro bei Media Markt* 

© Samsung

Mehr Party fürs Geld

Der Samsung ST40F Sound Tower trifft genau die Mitte zwischen Mobilität und Power. Für alle, die an Silvester oder bei größeren Feiern nicht auf satten Klang, lange Laufzeit und ein bisschen Show verzichten wollen, ist das aktuelle Angebot attraktiv. 50 Euro Ersparnis machen den Einstieg in die Partyklasse von Samsung deutlich leichter – und die nächste lange Nacht ein gutes Stück lauter.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.

