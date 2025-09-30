Mythos oder Wahrheit: Macht eine Fußbodenheizung wirklich mehr Staub?

Fußbodenheizungen sind beliebt – aber hartnäckig hält sich der Mythos, dass sie mehr Staub aufwirbeln. Stimmt das wirklich oder ist es nur ein Heizungs-Märchen? Wir haben uns den Staub-Check genauer angesehen …

Vielleicht haben Sie es auch schon gehört: „Mit Fußbodenheizung wirbelt es mehr Staub auf!“ Klingt erstmal logisch – schließlich kommt die Wärme von unten und müsste die Staubpartikel doch direkt nach oben befördern, oder? Tja, so einfach ist es nicht. Lassen Sie uns mal mit diesem Mythos aufräumen.

Warum der Mythos entstanden ist

Die Vorstellung kommt daher, dass warme Luft leichter aufsteigt. Bei klassischen Heizkörpern an der Wand entsteht ein deutlicher Wärmestrom, der Staub und trockene Luft regelrecht nach oben zieht. Bei einer Fußbodenheizung vermuten viele, dass das noch extremer sein müsste – schließlich liegt die Wärmequelle direkt unter unseren Füßen.

© Getty Images

Die Realität: Fußbodenheizungen wirbeln weniger Staub auf

In Wahrheit passiert genau das Gegenteil. Fußbodenheizungen arbeiten mit einer geringeren Vorlauftemperatur und geben die Wärme gleichmäßig über eine große Fläche ab. Dadurch entsteht kein starker Wärmestrom, der Staubpartikel mitzieht – die Luft bleibt ruhiger.

Das bedeutet: Für Allergiker:innen oder Menschen mit empfindlichen Atemwegen sind Fußbodenheizungen oft sogar die bessere Wahl.

Weitere Vorteile

Weniger trockene Luft: Durch die gleichmäßige Wärme trocknet die Raumluft nicht so stark aus wie bei klassischen Heizkörpern.

Weniger Staubfänger: Radiatoren ziehen Staub magisch an, Fußbodenheizungen sind quasi unsichtbar und haben diese Problemzone gar nicht.

Behagliche Wärme: Die gleichmäßige Strahlungswärme sorgt für ein angenehmes Klima – ohne „Heizungsbrand“ oder trockene Nasenschleimhäute.

Der Mythos, dass Fußbodenheizungen mehr Staub aufwirbeln, hält sich hartnäckig – stimmt aber nicht. Im Gegenteil: Sie sind oft die staubärmere, gesündere und angenehmere Lösung. Also: Füße hoch, Fußbodenheizung an und den Winter einfach gemütlich genießen!