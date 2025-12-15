Brand von Gmunden: Polizei befragt mutmaßlichen Täter

Polizei identifiziert Verdächtigen nach dem Großbrand in der Esplanade-Villa.

Gmunden. Fünf Wochen nach der Brandstiftung in einer Villa an der Gmundner Esplanade hat die Polizei einen Verdächtigen ausgeforscht. Anfang November war auf dem Dachboden Brandbeschleuniger verschüttet und entzündet worden, die Flammen schlugen meterhoch aus dem Gebäude. Der Täter konnte in der Nacht unbemerkt flüchten.

Nach intensiven Ermittlungen soll der nun identifizierte Verdächtige diese Woche einvernommen werden. Wie genau die Polizei auf ihn aufmerksam wurde, bleibt vorerst offen. Für die Bewohner hat der Brand gravierende Folgen: Die Sanierung dürfte bis zu einem Jahr dauern, Weihnachten im eigenen Zuhause ist für sie heuer unmöglich.