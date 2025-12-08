Alles zu oe24VIP
Mega-Erdbeben vor Japan: Tsunami-Warnung
Stärke 7,6

Mega-Erdbeben vor Japan: Tsunami-Warnung

08.12.25, 15:45
Nach einem schweren Erdbeben vor der Küste Japans ist eine Tsunami-Warnung für den Nordosten des Landes ausgegeben worden. 

Es könnten bis zu drei Meter hohe Wellen auf die Küste treffen, teilte die japanische Wetterbehörde (JMA) am Montag mit. Das Beben hatte demnach eine Stärke von 7,6 und ereignete sich um 23.15 Uhr Ortszeit (15.15 Uhr MEZ). Die Warnung galt zunächst für die Präfekturen Hokkaido, Aomori und Iwate. Das Epizentrum lag 80 Kilometer vor der Küste von Aomori.

Demnach ereignete sich das Beben in einer Tiefe von 50 Kilometern. Über konkrete Schäden oder Verletzte in den betroffenen Küstengebieten war vorerst nichts bekannt.

Das Pacific Tsunami Warning Center warnte am Montagnachmittag, dass die Ausläufer der Tsunami-Wellen bis zu 1.000 Kilometer vom Beben entfernt auf die Küsten Japans und Russlands treffen könnten.

