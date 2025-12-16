"L'amour toujours" mit Rassismus-Text diesmal an Linzer Uni

Nur wenige Tage nachdem Gäste eines Lokals in Gosau "L'amour toujours" in der Textversion "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!" gesungen haben, kam es auf dem Mensafest der Johannes Kepler Uni Linz wohl wieder dazu.

Studenten sollen die ausländerfeindlichen Parolen zu dem Partyhit von Gigi D'Agostino gegrölt haben. Die Österreichische Hochschülerschaft (ÖH) als Veranstalterin machte den Vorfall öffentlich und bezog Stellung, berichtete "nachrichten.at" Dienstag.

Am 11. Dezember fand im Mensakeller wieder ein Studentenfest statt, zu dem grundsätzlich nur Gäste mit einem Studierendenausweis Zutritt haben. "Als zu dem Partyhit der ausländerfeindliche Text gesungen wurde, ging unser Vorsitzender sofort zum DJ und ließ die Musik abdrehen", zitiert "nachrichten.at" die stellvertretende ÖH-Vorsitzende Verena Ehrengruber.

ÖH bedauert "zutiefst"

"Als ÖH JKU sind wir entsetzt und bedauern den Vorfall zutiefst", heißt es in einer Erklärung in sozialen Medien. Die ÖH vertrete alle Studierenden an der JKU und "dazu würden insbesondere die mehr als 21 Prozent an ausländischen Studierenden gehören". Sie kündigte an, den Vorfall intern aufzuarbeiten und Schritte zu setzen, damit derartiges nicht mehr passieren könne: "Bei uns ist kein Platz für Diskriminierung", betonte die ÖH.

Unirektor Stefan Koch sicherte der ÖH Unterstützung bei der "lückenlosen Aufklärung" zu. "Wir haben heute voller Bestürzung Kenntnis von den Vorkommnissen am ÖH-Mensafest erlangt und distanzieren uns ganz klar von solchen Vorgängen und Geisteshaltungen", so Stefan Koch. Die JKU bekenne sich "uneingeschränkt zu Demokratie, Toleranz und Menschenrechten". "Rechtsradikale oder menschenfeindliche Äußerungen" würden nicht geduldet, stellte der Rektor in einer Aussendung klar.