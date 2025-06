Rassismus-Skandal: Lokalgäste brüllen "Ausländer raus!"

Mitten in Graz ereignete sich ausgerechnet am höchsten islamischen Feiertag ein Rassismus-Skandal.

Am Freitag kam es im Grazer Stadtteil Lend zu einem rassistischen Vorfall: Ein Video zeigt, wie zwei Lokalgäste zum Lied "L'amour Toujours" von Gigi D'Agostino laut "Ausländer raus!" skandieren. Das ganze passierte in einem Café Royal mitten in der Stadt am helllichten Tag. Ein Anrainer filmte die Szene, die aufgrund der Lautstärke durch die Gasse hinweg hörbar war. Der Rassismus-Vorfall passierte noch dazu am höchsten islamischen Feiertag, "Eid al-Adha".

Fall liegt bei Antidiskriminierungsstelle auf

Inzwischen griff auch Mustafa Durmus von der SPÖ-Graz das Skandal-Video auf: "Während viele Familien friedlich feierten, wurden wenige Meter entfernt 'Ausländer raus'-Parolen gebrüllt. Laut, aggressiv und unwidersprochen. Dass so etwas heute wieder öffentlich geschieht, ist kein Einzelfall, sondern Ausdruck eines gesellschaftlichen Klimas, in dem Rassismus immer offener auftritt und zu oft hingenommen wird. Der Fall liegt bereits bei der Antidiskriminierungsstelle Steiermark auf."

So reagiert das Lokal

Die Lokalbesitzerin schildert gegenüber oe24 den Vorfall: Demnach sei der Eklat bei einer Geburtstagsfeier im Lokal passiert. Jeder hätte über eine Box, die draußen aufgestellt war, spielen können was er hören wollte – dabei sei dieses Lied aufgetaucht. Wie auf dem Video zu sehen ist, hatten dann zwei Personen dazu "Ausländer raus!" gesungen. Sie wisse nicht, wer es abgespielt hätte und sei sofort zur Box gelaufen und habe abgedreht. Denn: "Sowas geht einfach nicht. Ich halte selbst nichts davon und auch die Gäste nicht", sagt die Lokalbesitzerin. Danach habe sie die Box mit ihrem eigenen Handy verbunden, damit nur sie Musik damit abspielen konnte.

Die Lokalbesitzerin sagt, dass sie selbst Vorfahren aus dem Ausland habe. In ihrem Café seien alle willkommen – prinzipiell seien Ausländer und Österreicher zu gleichen Anteilen in ihrem Lokal zu Besuch. Während des Vorfalls sei auch ein syrischer Gast dort gewesen.

Wiederholt Vorfälle mit Gigi D’Agostinos Lied

In Deutschland und Österreich kam es bereits zu mehreren rassistischen Vorfällen bei Partys, bei denen Gäste zu Gigi D’Agostinos Hit "L’amour Toujours" ausländerfeindliche Parolen wie "Ausländer raus" und "Deutschland den Deutschen" skandierten. Auslöser war ein Video vom Mai 2024 von der Nobel-Bar "Pony" auf Sylt, das international Empörung auslöste. Die Betreiber distanzierten sich deutlich und verhängten Hausverbote. Kurz darauf tauchten ähnliche Videos aus Kärnten auf – aus Clubs in Villach und Klagenfurt. Der Betreiber des Villacher "V-Club" sprach von einer Manipulation der Tonspur. Er geht von einem Fake-Video aus: "Auf den Video ist ein tanzender Gast zu sehen. Die Tonspur kann dabei nachträglich manipuliert worden sein." Ein weiterer Fall ereignete sich bei einer Landjugend-Feier im Tiroler Zillertal, wo laut Medienberichten der halbe Saal rassistische Slogans brüllte. Verantwortliche reagierten schockiert und kündigten Maßnahmen an.

Seither war eine Diskussion über das Verbot des Liedes entbrannt. Der italienische DJ stellte selbst klar, dass es in dem Hit aus dem Jahr 1999 um die Liebe gehe.