Nach Rassismus-Eklat: Jetzt spricht der Kärntner Club-Besitzer

Nach dem Video mit ausländerfeindlichen Parolen in Sylt, tauchte auch ein Video aus einem Kärntner Club auf. Der Besitzer der Villacher Disco spricht aber von Manipulation.

Wie in Deutschland grölen die Partygäste in Kärnten zur Melodie des Partyhits „L‘amour Toujours“ von Gigi D'Agostino rassistische Parolen. Sowohl in Klagenfurt als auch in Villach sollen sich derartige Vorfälle ereignet haben. Die Feiernden singen "Ausländer raus, Ausländer raus." Die Kärntner Polizei sagt dazu: "Uns ist das Video bekannt und es wurden die Ermittlungen aufgenommen. Diese stehen aber noch am Anfang.“ Die Szenen sollen sich dem Vernehmen nach im "V-Club" in Villach und in der "Speki-Bar" in Klagenfurt zugetragen haben.

Video zum Thema: Auch in Kärnten spiegelt sich der Sylt-Fall wieder

Im oe24-Talk spricht der Besitzer des Villacher V-Clubs Klartext. "Mir ist kein Tag bekannt, an dem bei uns im Club dieses Lied gesungen wurde. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es so war", so Geschäftsführer Rüdiger Kopeinig.

Der Disco-Betreiber geht von einem Fake-Video aus. "Auf den Video ist ein tanzender Gast zu sehen. Die Tonspur kann dabei nachträglich manipuliert worden sein", ärgert sich Kopeinig. Laut seiner Aussage, wird im V-Club durch sein Team stark auf ein "Miteinander" gesetzt. "Rund 20 Prozent unserer Personals hat Migrationshintergrund. Sobald wir Kenntnis von einer derartigen Aktion haben, würden wir es sofort unterbinden. Das ist ein absolutes NoGo.

Von der Polizei hat Kopeinig bislang noch nichts gehört, würde aber mit den Behörden selbstverständlich kooperieren.