Gigi: Konzert-Hype um 360-Grad-Show in Graz

3.000 Tickets in nur 10 Minuten weg. Gigi D’Agostino sorgt mit seinen „Mini-Konzerten“ in Graz für einen Mega-Hype. Die 360-Grad-Clubshow als neuer Vorverkaufshit.

„Gigi und Österreich das war sofort Magie. Wie zwei Liebende, die sich sofort erkannten.“ Schon im oe24-Interview bekundete Gigi D’Agostino seine Liebe zu Österreich. Jetzt wird diese wieder mehr als erwidert. Nachdem er zuletzt ja schon über 50.000 Fans bei seinen Konzerten in Graz, der ausverkauften Wiener Stadthalle, Klagenfurt und Salzburg abtanzen ließ, sorgt auch sein nächster höchstspannender Austro-Stopp für einen riesigen Fan-Hype. Am 26., 27. und 28. Februar 2026 bringt er mit einer bahnbrechenden 360-Grad-Clubshow die Grazer Stadthalle zum beben. Und der am Dienstag um 10 Uhr gestartete Vorverkauf ist sensationell angelaufen. „In den ersten 10 Minuten gingen schon 3.000 Tickets weg. Wir werden bald Sold out sein,“ jubelt Veranstalter und Gigi-Buddy Thomas Semmler.

© Semtainment

© Semtainment

Semmler, der ja seit Jahren alle Österreich-Auftritte des italienischen Star-DJs organisiert, zieht nun in Graz die atemberaubendste Gigi-Show aller Zeiten ab. Zu 7,5 Millionen Mal verkauften Party-Hymnen wie "The Riddle", “La Passion“ und "L‘Amour toujours"

gibt’s beim Stadthallen-Triple ein brandneues multisensorisches Showkonzept, das Sound, Licht, Raum und Emotion zu einer Einheit verschmelzen lässt.

© zeidler

© zeidler

Und das auf Wunsch von Gigi als bahnbrechende Club-Show: Die Bühne des 360-Grad-Spektakels wird nämlich in der Mitte der Stadthalle aufgebaut. Und pro Abend werden auch nur 4.000 Tickets aufgelegt. Ein Viertel davon war schon nach nur 10 Minuten vergriffen.