X ist down: Tausenden Nutzer melden Störung

Downdetector wurde mit Tausenden von Meldungen von Nutzern überflutet, die weltweit über Ausfälle von X berichten.

Dies ist der dritte größere Ausfall der Plattform innerhalb von vier Tagen.

Millionen von Nutzern

Der letzte Ausfall ereignete sich am Dienstag und führte dazu, dass Millionen von Nutzern etwa eine Stunde lang nicht auf X zugreifen konnten. Die meisten gemeldeten Probleme betrafen die App, einige Nutzer hatten jedoch Schwierigkeiten mit der Website.

X, ChatGPT und andere Plattformen

Nur einen Tag zuvor waren mehrere große Websites nach einem massiven Ausfall bei Cloudflare nicht erreichbar. X, ChatGPT und andere Plattformen waren offline, was bei den Nutzern für große Verwirrung sorgte.

Fehlermeldung für Nutzer

Betroffene Nutzer von X erhalten aktuell beim Laden ihrer Chronik und Profile eine Fehlermeldung. Die Meldung lautet: „Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte laden Sie die Seite neu.“