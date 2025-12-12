Top 10: Das sind die schönsten Weihnachtsmärkte in Deutschland

Von romantisch bis spektakulär: Deutschlands Weihnachtsmärkte gehören zu den schönsten Europas. Wir zeigen Ihnen die zehn Märkte, die in diesem Jahr für echtes Winterzauber-Feeling sorgen.

Festliche Stimmung, Lichterglanz und ganz viel Glühwein: Diese Märkte sollten Sie in diesem Advent unbedingt erleben.

1. Hamburger Weihnachtszauber

Hamburg kann gleich zweifach glänzen: Am Jungfernstieg erstrahlt der „Weiße Zauber“ mit eleganten weißen Pagodenzelten, einem nostalgischen Riesenrad und romantischem Blick über die Alster. Kein Kitsch, sondern stilvolles Wintermärchen. Noch traditioneller wird’s auf dem Rathausmarkt: ein historischer Weihnachtsmarkt, thematische Gassen, Kunsthandwerk und über 200.000 Lichter. Mehr Hamburg-Atmosphäre geht kaum.

© Getty Images

Öffnungszeiten:



28.11.25 - 23.12.25

So - Do: 11-21 Uhr

Fr + Sa: 11-22 Uhr

2. Nürnberger Christkindlesmarkt

Einer der berühmtesten Weihnachtsmärkte weltweit – und das völlig zu Recht. Seit dem 17. Jahrhundert verwandeln fast 200 rot-weiße Buden den Platz vor der Frauenkirche in ein lebendiges Weihnachtsdorf. Der feierliche Prolog des Christkinds gehört zu den Momenten, die Sie einmal erlebt haben müssen. Dazu: Lebkuchen, Bratwürste, Glühwein. Tradition pur.

© Getty Images

Öffnungszeiten:



28.11.25 - 24.12.25

Mo - So: 10-21 Uhr

Sonderöffnungszeiten

28.11.: 17:30-22 Uhr

24.12.: 10-14 Uhr

3. Münchner Christkindlmarkt

Der Marienplatz wird zum bayerischen Weihnachtsparadies: Handbemalte Glaskugeln, traditioneller Weihnachtsschmuck und der berühmte Kripperlmarkt. Über allem: ein 30 Meter hoher Christbaum mit tausenden Lichtern. München wie aus dem Bilderbuch.

© Getty Images

Öffnungszeiten:

24.11.25 - 24.12.25

Mo - Sa: 10 - 21 Uhr

So: 10 - 20 Uhr

Sonderöffnungszeiten

24.12.: 10 - 14 Uhr

4. Dortmunder Weihnachtsmarkt

In Dortmund steht der wahrscheinlich spektakulärste Weihnachtsbaum der Welt - rund 45 Meter hoch, geschmückt mit fast 50.000 Lichtern. Rundherum warten 300 Stände, Showbühnen, Kulinarik von herzhaft bis süß und Führungen voller Ruhrpott-Charme.

© Getty Images

Öffnungszeiten:



20.11.25 - 30.12.25

Mo - Do: 11-21 Uhr

Fr + Sa: 11-22 Uhr

So: 12-21 Uhr

Sonderöffnungszeiten

24.12. (Heilig Abend): 10-14 Uhr

25.12. (1. Weihnachtsfeiertag): geschlossen

26.12.: 11-21 Uhr

27.12.: 11-21 Uhr

29.12.: 11-21 Uhr

30.12.: 11-21 Uhr

5. Trierer Weihnachtsmarkt

Der Weihnachtsmarkt in Trier punktet mit einer märchenhaften Kulisse: mittelalterlicher Hauptmarkt + imposanter Dom = Weihnachtsstimmung garantiert. Rund 95 liebevoll dekorierte Stände, regionale Spezialitäten und tägliches Programm sorgen dafür, dass man hier länger bleibt als geplant.

© Getty Images

Öffnungszeiten:

21.11.25 - 22.12.25

Mo - Do: 11-20:30 Uhr

Fr + Sa: 11-20 Uhr

So: 11-20 Uhr

6. Dresdner Striezelmarkt

Seit 1434 (!) gehört der Striezelmarkt zur Adventszeit wie der Stollen zu Dresden. Besonders ikonisch: die 14 Meter hohe erzgebirgische Stufenpyramide und der traditionelle Riesenstollen, der bei der Eröffnung feierlich angeschnitten wird. Dazu Volkskunst, Keramik und alles, was Weihnachten in Sachsen so besonders macht.

© Getty Images

Öffnungszeiten:

26.11.25 - 24.12.25

Mo - So: 10-21 Uhr

Sonderöffnungszeiten

24.12.: 10-14 Uhr

7. Lübecker Weihnachtsmarkt

Mitten in der historischen Altstadt, umgeben von Backsteingotik und jahrhundertealten Fassaden, entfaltet der Lübecker Weihnachtsmarkt seine Magie. Hochwertiges Kunsthandwerk, stimmungsvolle Nebenmärkte und die besondere Kulisse machen ihn zu einem der schönsten Norddeutschlands.

© Getty Images

Öffnungszeiten:

24.11.25 - 30.12.25

So - Do: 11-21 Uhr

Fr + Sa: 11-22 Uhr

Sonderöffnungszeiten

24.12. (Heilig Abend): geschlossen

25.12. (1. Weihnachtsfeiertag): geschlossen

26.12.: 13-20 Uhr

30.12.: 11-18 Uhr

8. Ulmer Weihnachtsmarkt

Vor dem höchsten Kirchturm der Welt strahlt ein Weihnachtsmarkt, der jedes Jahr Tausende begeistert. 130 Stände, ein imposanter Baum mit über 18.000 Lichtern, lebendige Krippe mit echten Tieren, Steiff-Hütte für Kinder - ein Traum für Familien und Weihnachtsromantiker:innen.

© Getty Images

Öffnungszeiten:



24.11.-22.12.2025

täglich 10 Uhr bis 20:30 Uhr

9. Rothenburg ob der Tauber

Rothenburg sieht ohnehin aus wie ein Weihnachtsdorf - im Advent wirkt es aber wie eine Filmkulisse. Verwinkelte Gassen, Fachwerk, Lichterglanz und ein Markt, der perfekt zu dieser mittelalterlichen Altstadt passt. Der Inbegriff von gemütlicher Adventsstimmung.

© RTS, Pfitzinger- Rothenburg.de

Öffnungszeiten:



21.11. - 23.12.2025

Sonntag bis Donnerstag von 11 Uhr bis 19 Uhr

Freitag und Samstag von 11 Uhr bis 20 Uhr

10. Aachener Weihnachtsmarkt

Wer in der Adventszeit nach Aachen reist, landet mitten in einem stimmungsvollen Weihnachtsidyll. Zwischen Dom und Rathaus entsteht ein Markt, der durch seine engen, verwinkelten Gassen eine besonders gemütliche Atmosphäre schafft. Dank der unmittelbaren Nähe zu Belgien und den Niederlanden zieht der Markt jedes Jahr viele internationale Besucher an.

© Getty Images

Öffnungszeiten:

21.11. - 23.12.2025, täglich von 11 - 21 Uhr

Sonderöffnungszeiten

Samstag, 13.12. (langer Weihnachtsmarkt), 11 - 22 Uhr

Dienstag, 23.12. (letzter Tag), 11 - 20 Uhr

Ob traditionell, historisch, märchenhaft oder spektakulär: Deutschlands Weihnachtsmärkte lassen keine Wünsche offen. Glühwein bereit? Dann kann die Adventsreise starten!