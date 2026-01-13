Vorsicht! Schneeschaufeln kann das Herzinfarkt-Risiko erhöhen

Das Winterchaos hat Österreich fest im Griff, und für viele heißt es jetzt: Schneeschaufeln! Doch das birgt gefährliche Risiken für unser Herz. Wir verraten, worauf Sie unbedingt achten sollten.

Bei den winterlichen Bedingungen gehört das Schneeschaufeln zu den notwendigen Aufgaben des Alltags. Doch dahinter verbirgt sich eine gesundheitliche Gefahr: Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass das Herzinfarkt-Risiko, besonders bei Männern, um bis zu 16 Prozent steigt. Die ungewohnte physische Belastung durch das Schneeschaufeln in Kombination mit den eisigen Temperaturen beansprucht das Herz stark. Besonders alarmierend: Die meisten Herzinfarkte im Winter sind auf Schneeräumaktivitäten zurückzuführen.

Darum ist Schneeschaufeln so gefährlich

© Getty Images

Frische Luft und Bewegung im Freien sind eigentlich gesund, doch das kalte Winterwetter stellt eine enorme Herausforderung für den Körper dar. Schneeschaufeln ist eine körperlich anspruchsvolle, oft ruckartige Aktivität, die viele von uns nicht regelmäßig ausführen. Das Problem: Die Kälte verengt die Blutgefäße und zwingt das Herz dazu, härter zu arbeiten, um das Blut durch den Körper zu pumpen.

Auch die restlichen Gefäße im Körper ziehen sich zusammen, dadurch steigt der Blutdruck. Das bedeutet, dass das Herz mehr leisten muss, um den Körper mit Sauerstoff und Nährstoffen zu versorgen.

Die besonders gefährdeten Gruppen

Die größte Gefahr lauert bei Menschen mit bereits bestehenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dazu zählen Bluthochdruck, Herzschwäche oder Vorhofflimmern. Auch wer sich normalerweise wenig bewegt oder schon einen Herzinfarkt erlitten hat, sollte das Schneeschaufeln lieber sein lassen. Denn die kalte Luft und die hohe körperliche Belastung sind eine gefährliche Kombination für das Herz.

So schaufeln Sie richtig - ohne Risiko

© Getty Images

Schneeschaufeln muss nicht zwangsläufig gefährlich sein. Wer zu den Risikogruppen gehört, sollte sich gut vorbereiten und auf seinen Körper hören. Es gibt einfache Maßnahmen, die helfen, das Risiko für das Herz zu minimieren.

Aufwärmen

Bevor Sie die Schaufel ansetzen, sollten Sie sich gut aufwärmen. Ein paar einfache Dehnübungen oder leichtes Hüpfen, damit der Kreislauf in Schwung kommt. Das hilft, den Körper auf die körperliche Anstrengung vorzubereiten.

Langsam arbeiten

Schaufeln Sie den Schnee lieber in kleinen Portionen und machen Sie regelmäßig Pausen. So schonen Sie Ihr Herz und Ihre Muskeln.

Achten Sie auf Ihren Körper

Sollten während des Schaufelns Beschwerden wie Brustschmerzen, Atemnot oder Schwindel auftreten, brechen Sie die Tätigkeit sofort ab und suchen Sie ärztliche Hilfe.

Schneeschaufeln mag eine notwendige Aufgabe im Winter sein, doch es ist wichtig, die Risiken nicht zu unterschätzen!