Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
b1b5dd3c-356e-4fcb-ade3-e29b906d4c74.jfif
© oe24

Spiegelglatt

Extrem gefährlich! Österreich versinkt im Glatteis-Chaos

13.01.26, 08:01
Teilen

Der gefrierende Regen sorgt im Osten des Landes für Glatteis und damit Beeinträchtigungen im Verkehr. 

So mussten mehrere Flüge, die den Flughafen Wien in Schwechat zum Ziel hatten, umgeleitet werden, wie das Luftfahrtmagazin "Austrian Wings" berichtete und auch auf der Homepage des Flughafens ersichtlich ist.

Extrem gefährlich! Österreich versinkt im Glatteis-Chaos
© oe24

Mehrere Abflüge sind verspätet, mancher Flug wurde gestrichen. Passagieren wird empfohlen, den Status ihres Fluges auf den Webseiten der Fluglinien zu überprüfen.

Extrem gefährlich! Österreich versinkt im Glatteis-Chaos
© oe24

Auch wurde Reisenden empfohlen, mehr Zeit für die Fahrt zum Flughafen Wien einzuplanen. Laut Ö3-Verkehrsservice fallen Fernverbindungen der ÖBB zum Flughafen Wien-Schwechat am Dienstagmorgen aus. Nicht betroffen davon sind die S-Bahn und der City Airport Train (CAT). Züge auf der Südstrecke zwischen Wien nach Graz enden und starten nicht am Wiener Hauptbahnhof, sondern in Wien-Meidling.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden