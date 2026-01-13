Extrem gefährlich! Österreich versinkt im Glatteis-Chaos

Der gefrierende Regen sorgt im Osten des Landes für Glatteis und damit Beeinträchtigungen im Verkehr.

So mussten mehrere Flüge, die den Flughafen Wien in Schwechat zum Ziel hatten, umgeleitet werden, wie das Luftfahrtmagazin "Austrian Wings" berichtete und auch auf der Homepage des Flughafens ersichtlich ist.

Mehrere Abflüge sind verspätet, mancher Flug wurde gestrichen. Passagieren wird empfohlen, den Status ihres Fluges auf den Webseiten der Fluglinien zu überprüfen.

Auch wurde Reisenden empfohlen, mehr Zeit für die Fahrt zum Flughafen Wien einzuplanen. Laut Ö3-Verkehrsservice fallen Fernverbindungen der ÖBB zum Flughafen Wien-Schwechat am Dienstagmorgen aus. Nicht betroffen davon sind die S-Bahn und der City Airport Train (CAT). Züge auf der Südstrecke zwischen Wien nach Graz enden und starten nicht am Wiener Hauptbahnhof, sondern in Wien-Meidling.