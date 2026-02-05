Kilo-Falle: Mit diesen Tricks nehmen Sie in der Faschingszeit nicht zu

Ein Krapfen hier, ein Gläschen Sekt da: In der fünften Jahreszeit locken an jeder Ecke kulinarische Verführungen. Wer beim Feiern nicht aufpasst, erlebt schnell sein böses Erwachen auf der Waage. Doch keine Panik: Mit simplen Tricks können Sie die Faschingszeit genießen, ohne zuzunehmen.

Traditionell dient der Fasching dazu, die Fettspeicher vor der strengen Fastenzeit noch einmal ordentlich aufzufüllen. Doch seien wir ehrlich: An das harte Fasten hält sich heute kaum noch jemand, die angefutterten Reserven bleiben uns also leider erhalten. Kulinarisch gesehen ist der Fasching eine absolute Herausforderung für unsere Figur. Müssen wir also auf den Spaß verzichten, um schlank zu bleiben? Nein! Wir verraten, wie Sie ohne Reue durch den Faschings-Wahnsinn kommen.

Gesund ernähren in der Faschingszeit

© Getty Images

Seien wir ehrlich: Kulinarisch gesehen ist Fasching nicht unbedingt die beste Zeit, um an Abnehm- oder Fitnesszielen zu arbeiten. Die Klassiker wie Faschingskrapfen, Punschkrapferl und fettige Snacks gehören einfach dazu. Doch auch wenn die Versuchung groß ist, können Sie trotzdem eine gesunde Ernährung beibehalten.

Die richtige Unterlage ist alles

Viele Partys starten schon am Nachmittag. Der größte Fehler wäre es, hungrig loszuziehen. Sie brauchen eine smarte Grundlage, um Heißhunger-Attacken später zu vermeiden.

Starten Sie den Tag mit einem Power-Frühstück: Ein saftiges Vollkornbrot mit Avocado, Tomaten und einem Ei versorgt Sie mit wichtigen Proteinen und gesunden Fetten. Haben Sie beim Feiern doch gesündigt? Gleichen Sie es am nächsten Tag aus! Statt Fast Food sollten Sie Ihrem Magen-Darm-Trakt eine Pause gönnen: Ein großer Salat mit Thunfisch oder eine leichte Gemüsesuppe liefern Vitamine und Mineralstoffe, nach denen sich Ihre Zellen jetzt sehnen.

Die tückische Alkohol-Falle

Bei fast jeder Faschingsparty fließt der Alkohol in Strömen. Er lockert die Stimmung und vertreibt die Müdigkeit – doch er ist auch der heimliche Dickmacher Nummer eins. Was viele vergessen: Alkohol ist eine flüssige Kalorienbombe.

Mit sieben Kalorien pro Gramm liefert Alkohol fast doppelt so viel Energie wie Proteine oder Kohlenhydrate. Ein paar Cocktails und Bier summieren sich schnell auf den Kalorienbedarf einer ganzen Hauptmahlzeit. Dazu kommt: Alkohol hemmt die Fettverbrennung und sorgt für Heißhunger auf Fettiges.

Kilo-Schock durch Schlafmangel

© Getty Images

Wer lange feiert, schläft wenig und genau das macht dick. Studien der Universität Lübeck belegen einen direkten Zusammenhang zwischen Schlafmangel und Gewichtszunahme.

Das Problem: Wenn wir übernächtigt sind, gerät unser Hormonhaushalt aus dem Takt. Das Sättigungshormon sinkt, das Hungerhormon steigt an. Die Folge ist ein unbändiger Heißhunger auf fettige Snacks und Zucker. Zudem bewegen wir uns weniger, wenn wir müde sind. Achten Sie also darauf, nach der Party schnell wieder in Ihren Schlafrhythmus zu finden.

Die besten Tricks für eine schlanke Faschingszeit

Tanzen Sie die Kalorien weg

Nutzen Sie die Musik! Wer den ganzen Abend auf der Tanzfläche verbringt, verbrennt hunderte Kalorien und gleicht das ein oder andere Gläschen Sekt direkt wieder aus.

Wasser als Retter

Trinken Sie zu jedem Glas Alkohol ein großes Glas Wasser. Das füllt den Magen, bremst den Alkoholkonsum und beugt dem Kater am nächsten Morgen vor.

Krapfen teilen

Sie wollen auf den Krapfen nicht verzichten? Müssen Sie auch nicht. Teilen Sie ihn sich einfach mit einer Freundin, so haben Sie den vollen Genuss bei halben Kalorien.

Bewusst genießen

Rechnen Sie die "flüssigen Kalorien" in Ihre Tagesbilanz ein. Wenn Sie wissen, dass abends gefeiert wird, essen Sie tagsüber leichter und proteinreicher.