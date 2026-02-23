Model Betty Taube möchte bei "Let’s Dance" offenbar nichts dem Zufall überlassen. Schon vor dem offiziellen Start am Freitag, 27. Februar 2026, zeigt sie sich beim ehrgeizigen Training.

Am Freitag, 27. Februar 2026, startet die neue Staffel von "Let’s Dance", und Model Betty Taube ist mit dabei. Obwohl sie sich selbst als die "unsportlichste Person der Welt" bezeichnet, scheint der Ehrgeiz der 31-Jährigen geweckt zu sein. Auf Instagram konnten Fans bereits beobachten, wie sie sich intensiv vorbereitet.

Erste Schritte am Parkett

Gemeinsam mit einem ehemaligen Profitänzer übt die Wahl-Berlinerin bereits erste Grundlagen. Dabei wird nichts dem Zufall überlassen, während sie von einer prominenten Freundin unterstützt wird.

Betty übt konzentriert erste Cha-Cha-Cha-Grundschritte.

Im Fokus stehen dabei vor allem die richtige Haltung, Technik und der Rhythmus.

Freundin Anna Adamyan feuerte sie im Hintergrund mit den Worten "Super machst du das!" an.

Das sagt RTL dazu

Viele Fans fragen sich nun, ob ein solches Vorab-Training überhaupt mit den Regeln der Show vereinbar ist. Schließlich sollen alle Promis die gleichen Startbedingungen haben. RTL hat gegenüber BUNTE.de jedoch Klarheit geschaffen.

Faire Bedingungen für alle

Laut dem Sender ist das private Engagement der Kandidaten kein Problem. Es liegt im persönlichen Ermessen der Teilnehmer, wie sie sich auf die körperliche Herausforderung vorbereiten.

Private Trainingseinheiten sowie Konditions- oder Fitnesstraining sind grundsätzlich erlaubt.

sowie Konditions- oder Fitnesstraining sind grundsätzlich erlaubt. Ab der offiziellen Trainingsphase müssen alle mit ihren zugeteilten Profis unter denselben Rahmenbedingungen arbeiten.

müssen alle mit ihren zugeteilten Profis unter denselben Rahmenbedingungen arbeiten. Betty Taube beschreibt ihre bisherige Erfahrung ehrlich: "Alles was ich an Tanzerfahrung habe sind Dorffeste."

Startschuss Ende Februar

Ob das frühe Training Betty Taube einen entscheidenden Vorteil verschafft, wird sich bald zeigen. Wenn am Freitag die erste Live-Show über die Bildschirme flimmert, muss sie beweisen, dass die Extra-Stunden Früchte getragen haben.