Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Arabella Kiesbauer
© Instagram

Wow

Kiesbauer zeigt schöne Tochter Nika bei Maturaball: "Tränen verdrückt!"

12.03.26, 12:06
Teilen

Große Emotionen im Wiener Rathaus: TV-Ikone Arabella Kiesbauer (56) zeigte sich am Donnerstagabend von ihrer ganz privaten Seite. Anlass war der Maturaball ihrer Tochter Nika (18), bei dem nicht nur gefeiert, sondern auch die eine oder andere Träne verdrückt wurde. 

Für Arabella Kiesbauer war der 80-jährige Jubiläums-Maturaball des Lycée Français de Vienne ein Termin mit doppelter Bedeutung. Als ehemalige Absolventin der französischen Privatschule durfte sie die Eröffnungsworte sprechen – diesmal jedoch in der besonderen Rolle der „ Maturantinnen-Mama “. An ihrer Seite: Ehemann Florens Eblinger und die strahlende Absolventin Nika.

Mehr zum Thema

Ein Auftritt wie eine Braut

Während Arabella Kiesbauer in einem asymmetrischen Kleid mit Federbesatz glänzte, setzte ihre Tochter Nika auf einen Look, der für Gesprächsstoff sorgte. Fernab von klassischen Ballkleidern wählte die 18-Jährige ein Outfit, das an einen Hochzeitstag erinnerte:

  • Das Kleid: Eine weiße Robe mit ausladendem Tüllrock.
  • Das Accessoire: Ein funkelndes Diadem machte den Prinzessinnen-Look perfekt.
  • Die Wirkung: Nika wirkte weniger wie eine Schülerin, sondern vielmehr wie eine strahlende Braut im Rampenlicht.

Seltene Einblicke ins Familienleben

Normalerweise hält die Moderatorin ihr Privatleben sowie ihre Kinder Nika und den 2010 geborenen Neo weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Doch dieser Meilenstein rührte die 56-Jährige sichtlich. „Mama hat kurz ein Tränchen verdrückt“, gestand sie ihren Followern auf Instagram. Das Tanzen ihrer Tochter auf dem Parkett des Wiener Rathauses bezeichnete sie als einen „Abend voller Emotionen“.

Arabella Kiesbauer und Florens Eblinger sind seit rund 22 Jahren verheiratet. Erst im vergangenen Dezember feierte die Familie Nikas 18. Geburtstag. Dass die Moderatorin nun diesen Meilenstein so öffentlich teilt, unterstreicht, wie wichtig dieser Schritt in einen neuen Lebensabschnitt für die gesamte Familie ist.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen