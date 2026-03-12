Große Emotionen im Wiener Rathaus: TV-Ikone Arabella Kiesbauer (56) zeigte sich am Donnerstagabend von ihrer ganz privaten Seite. Anlass war der Maturaball ihrer Tochter Nika (18), bei dem nicht nur gefeiert, sondern auch die eine oder andere Träne verdrückt wurde.

Für Arabella Kiesbauer war der 80-jährige Jubiläums-Maturaball des Lycée Français de Vienne ein Termin mit doppelter Bedeutung. Als ehemalige Absolventin der französischen Privatschule durfte sie die Eröffnungsworte sprechen – diesmal jedoch in der besonderen Rolle der „ Maturantinnen-Mama “. An ihrer Seite: Ehemann Florens Eblinger und die strahlende Absolventin Nika.

Ein Auftritt wie eine Braut

Während Arabella Kiesbauer in einem asymmetrischen Kleid mit Federbesatz glänzte, setzte ihre Tochter Nika auf einen Look, der für Gesprächsstoff sorgte. Fernab von klassischen Ballkleidern wählte die 18-Jährige ein Outfit, das an einen Hochzeitstag erinnerte:

Das Kleid: Eine weiße Robe mit ausladendem Tüllrock.

Das Accessoire: Ein funkelndes Diadem machte den Prinzessinnen-Look perfekt.

Die Wirkung: Nika wirkte weniger wie eine Schülerin, sondern vielmehr wie eine strahlende Braut im Rampenlicht.

Seltene Einblicke ins Familienleben

Normalerweise hält die Moderatorin ihr Privatleben sowie ihre Kinder Nika und den 2010 geborenen Neo weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Doch dieser Meilenstein rührte die 56-Jährige sichtlich. „Mama hat kurz ein Tränchen verdrückt“, gestand sie ihren Followern auf Instagram. Das Tanzen ihrer Tochter auf dem Parkett des Wiener Rathauses bezeichnete sie als einen „Abend voller Emotionen“.

Arabella Kiesbauer und Florens Eblinger sind seit rund 22 Jahren verheiratet. Erst im vergangenen Dezember feierte die Familie Nikas 18. Geburtstag. Dass die Moderatorin nun diesen Meilenstein so öffentlich teilt, unterstreicht, wie wichtig dieser Schritt in einen neuen Lebensabschnitt für die gesamte Familie ist.