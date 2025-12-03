Alles zu oe24VIP
Arabella Kiesbauer
© Instagram

Familienalbum

Arabella Kiesbauer zeigt Tochter Nika: "Wie die Zeit vergeht"

03.12.25, 10:51
Die Tochter von Arabella und ihrenm Florens ist schon 18 Jahre alt.

Zwar gibt Moderatorin Arabella Kiesbauer gern Einblick in ihren Alltag und auch manchmal in privatere Seite ihres Lebens.

Arabella Kiesbauer Starmania Outfit
© ORF / Screenshot

Mehr zum Thema

Doch Ehemann Florens und die beiden gemeinsamen Kinder sind größtenteils ein Tabu in ihrem Insta-Feed. Manchmal macht  Arabella  jedoch eine Ausnahme. So auch unlängst. Der Anlass ist denkbar schön! 

Unglaublich

Sie gratuliert ihrer Tochter Nika zum 18. Geburtstag! In einem Insta-Posting schreibt die Mutter über die Tochter: "18 Jahre. Unglaublich. Eben habe ich dich noch durch die Welt getragen… und heute feiern wir deinen 18. Geburtstag."

Starke, junge Frau

Sentimental und doch freudig fügt sie hinzu: "Wie die Zeit vergeht! So dankbar, so stolz – über die wundervolle, starke und liebevolle junge Frau, die du geworden bist. Bleib genau so, wie du bist. Happy Birthday, mein Schatz!" Bilder zeigen die Tochter als Baby und dann als Erwachsene.

